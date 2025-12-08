Два прямі влучання у російську БМП із окупантами-штурмовиками. ВIДЕО
Спроба штурму з боку окупантів завершилася ще до того, як вони встигли розпочати наступ. Піхота навіть не вийшла з бронемашини - у БМП майже одразу прилетів перший удар.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що уцілілі російські штурмовики кинулися навтьоки, через кілька секунд у БМП влучив ще один боєприпас.
Топ коментарі
+22 Мрачный скептик
показати весь коментар08.12.2025 12:17 Відповісти Посилання
+16 Oleksandr H
показати весь коментар08.12.2025 12:16 Відповісти Посилання
+10 Николай Водяной #461390
показати весь коментар08.12.2025 12:57 Відповісти Посилання
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