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Новини Відео Знищення російської техніки
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Два прямі влучання у російську БМП із окупантами-штурмовиками. ВIДЕО

Спроба штурму з боку окупантів завершилася ще до того, як вони встигли розпочати наступ. Піхота навіть не вийшла з бронемашини - у БМП майже одразу прилетів перший удар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що уцілілі російські штурмовики кинулися навтьоки, через кілька секунд у БМП влучив ще один боєприпас.

Дивіться: Українські військові Третього армійського корпусу знищили китайську РСЗВ "Type‑63" окупантів. ВIДЕО

Також дивіться: Надпотужна детонація БК БМП-2 після влучання FPV-дрона - Харківський напрямок. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21325) знищення (10386) БМП (436) 110 окрема механізована бригада (146)
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Топ коментарі
+22
Вроде прямое попадание, а кацапня разбегается, как свинота по огороду. Понятно, что часть из них как куры без голов, но все равно хотелось бы чтобы после попадания вся свинота не дрыгалась.
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08.12.2025 12:17 Відповісти
+16
шкода що істоти залишились живі
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08.12.2025 12:16 Відповісти
+10
жмудило
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08.12.2025 12:57 Відповісти

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