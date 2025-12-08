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Два прямых попадания в российскую БМП с оккупантами-штурмовиками. ВИДЕО

Попытка штурма со стороны оккупантов завершилась еще до того, как они успели начать наступление. Пехота даже не вышла из бронемашины - в БМП почти сразу прилетел первый удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что уцелевшие российские штурмовики бросились бежать, через несколько секунд в БМП попал еще один боеприпас.

Смотрите: Украинские военные Третьего армейского корпуса уничтожили китайскую РСЗО "Type‑63" оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также: Сверхмощная детонация БК БМП-2 после попадания FPV-дрона - Харьковское направление. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23105) уничтожение (10067) БМП (426) 110 отдельная механизированная бригада (144)
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Топ комментарии
+22
Вроде прямое попадание, а кацапня разбегается, как свинота по огороду. Понятно, что часть из них как куры без голов, но все равно хотелось бы чтобы после попадания вся свинота не дрыгалась.
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08.12.2025 12:17 Ответить
+16
шкода що істоти залишились живі
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08.12.2025 12:16 Ответить
+10
жмудило
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08.12.2025 12:57 Ответить

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