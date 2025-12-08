Два прямых попадания в российскую БМП с оккупантами-штурмовиками. ВИДЕО

Попытка штурма со стороны оккупантов завершилась еще до того, как они успели начать наступление. Пехота даже не вышла из бронемашины - в БМП почти сразу прилетел первый удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что уцелевшие российские штурмовики бросились бежать, через несколько секунд в БМП попал еще один боеприпас.

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