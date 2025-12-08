Два прямых попадания в российскую БМП с оккупантами-штурмовиками. ВИДЕО
Попытка штурма со стороны оккупантов завершилась еще до того, как они успели начать наступление. Пехота даже не вышла из бронемашины - в БМП почти сразу прилетел первый удар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что уцелевшие российские штурмовики бросились бежать, через несколько секунд в БМП попал еще один боеприпас.
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+22 Мрачный скептик
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+16 Oleksandr H
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+10 Николай Водяной #461390
показать весь комментарий08.12.2025 12:57 Ответить Ссылка
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