Дрони масово атакують окупований Донецьк: лунають вибухи, перебої зі світлом. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 13 листопада тимчасово окупований Донецьк під атакою українських безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Фіксують перебої зі світлом

На відео чути, як у місті прогриміли вибухи. Крім того, жителі Донецька пишуть, що в центрі міста зникло електропостачання.

Ймовірно, пошкоджено завод

Як повідомляє місцевий портал, у Ворошиловському та Київському районах сталося автоматичне відключення 22 трансформаторних підстанцій — попередньо, без електроенергії залишилися 3100 абонентів.

Представники моніторингового проєкту Exilenova+ уточнили, що, можливо, внаслідок масованої атаки БПЛА було пошкоджено Донецький металургійний завод.

Крім того, російське міноборони пише про українські БпЛА над акваторією Чорного моря, територією Бєлгородської, Воронезької, Ростовської та Курської областей та над територією тимчасово окупованого Криму.