Дрони масово атакують окупований Донецьк: лунають вибухи, перебої зі світлом. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 13 листопада тимчасово окупований Донецьк під атакою українських безпілотників. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Фіксують перебої зі світлом

На відео чути, як у місті прогриміли вибухи. Крім того, жителі Донецька пишуть, що в центрі міста зникло електропостачання.

Ймовірно, пошкоджено завод

Як повідомляє місцевий портал, у Ворошиловському та Київському районах сталося автоматичне відключення 22 трансформаторних підстанцій — попередньо, без електроенергії залишилися 3100 абонентів.

Представники моніторингового проєкту Exilenova+ уточнили, що, можливо, внаслідок масованої атаки БПЛА було пошкоджено Донецький металургійний завод.

Крім того, російське міноборони пише про українські БпЛА над акваторією Чорного моря, територією Бєлгородської, Воронезької, Ростовської та Курської областей та над територією тимчасово окупованого Криму.

Донецьк під атакою дронів 13 листопада

Зовсім не жалко цих виродків які привели "русский мир" немає світла в українських містах ,тому не має бути і в терористичних лднр.
13.11.2025 23:23 Відповісти
Нафіга тоді за донецьку область триматися,,якщо там прямо руский мир ?
13.11.2025 23:31 Відповісти
Гарне питання
13.11.2025 23:34 Відповісти
Донецька область є Україна ,але виродки багато з яких є вихідці з росії ,привели варварський "русский мир".
13.11.2025 23:36 Відповісти
зараз да. зараз там конкретно узький мир. Смєю вас увєріть сударь.
13.11.2025 23:36 Відповісти
Земля українська.
13.11.2025 23:38 Відповісти
Разницу между движимым и недвижимым имуществом ты как себе представляешь?
13.11.2025 23:49 Відповісти
Правильно , бомбить так бомбить по людськи, а не вмерло й дивиться, восем лет )
14.11.2025 01:54 Відповісти
Ну що сказати; звикайте до реалій життя, вчіть мову і чекайте на визволення Юзівки від сруцьких фашиків.
13.11.2025 23:25 Відповісти
Як присідалося на антимайдані? 🤣🤣🤣
13.11.2025 23:25 Відповісти
І знову жодного фламінго...
13.11.2025 23:40 Відповісти
А Вы только Цензор читаете? Иногда нужно заходить и на другие ресурсы:

https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/13/8007131/
14.11.2025 00:03 Відповісти
13.11.2025 23:43 Відповісти
Як московитів лайно, одразу потекло мережою за «данбаскай атінРот»!!
13.11.2025 23:46 Відповісти
світло є..
а у нас немає
13.11.2025 23:46 Відповісти
Щойно дивився відео , там якийсь окунь ниє про те що він вже нарахував 30 вибухів у Донецьку .
Гойда мля .. !!
13.11.2025 23:50 Відповісти
Це не простий окунь,а жирний карась.Пропагандониско,веде ютуб канал про зброю.
13.11.2025 23:58 Відповісти
ето вам за Міньдічя падлюки.
13.11.2025 23:56 Відповісти
Не по москві,,так хоч по донецьку.
14.11.2025 00:04 Відповісти
Ну і що, кацапи це ди-ни-ри навіть не вважають своїм, і резонансу ніякого не викличе. Бити треба по кацах.
14.11.2025 05:23 Відповісти
Дякуємо нашим прямим кореспондентам з міста яке "бамбілі восємь лєт"
14.11.2025 07:23 Відповісти
Питання до авторів тексту: а де ви на відео почули , що у місті прогримів вибух?
14.11.2025 13:10 Відповісти
Мало (чи Младо) кацапи в захваті. Їх не забули, годувальника України.
14.11.2025 14:09 Відповісти
 
 