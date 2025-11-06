Базу зберігання "шахедів" уражено в окупованому Донецьку, - Мадяр
Українські воїни атакували базу зберігання, комплектування та запуску "шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
За словами Мадяра, база розташовувалася в районі Донецького аеропорту.
Увага! Ненормативна лексика!
Подробиці
"Спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС Птахи Мадяра.
Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України", - розповів командувач.
Вибухи в окупованому Донецьку
У мережі повідомляли, що ввечері, 5 листопада, у Донецьку пролунали гучні вибухи.
Вибухи лунали в Куйбишівському та Жовтневому районах.
Та,як сказано "атакували базу зберігання, комплектування та запуску шахедів".
Жаль,що не до знищення тої бази.
Гарно "приклалися"... Детонація хороша... Мабуть, попали по самому складу, з техпозицією... (Це, судячи з обвалування території). А такі обвалування, захищають лише при ударі ззовні. Якщо вибух стається ВСЕРЕДИНІ обвалування - то детонація ще й посилюється . Хто там був усередині - і очі повилазили, від ударної хвилі... Як мінімум - полопали барабанні перетинки...
Слава Україні!!
Смерть московським окупантам з *******!!