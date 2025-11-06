Базу зберігання "шахедів" уражено в окупованому Донецьку, - Мадяр

Українські воїни атакували базу зберігання, комплектування та запуску "шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

За словами Мадяра, база розташовувалася в районі Донецького аеропорту.

Увага! Ненормативна лексика!

"Спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС Птахи Мадяра.



Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України", - розповів командувач.

Вибухи в окупованому Донецьку

У мережі повідомляли, що ввечері, 5 листопада, у Донецьку пролунали гучні вибухи.

Вибухи лунали в Куйбишівському та Жовтневому районах.

