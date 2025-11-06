Базу зберігання "шахедів" уражено в окупованому Донецьку, - Мадяр

Українські воїни атакували базу зберігання, комплектування та запуску "шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

За словами Мадяра, база розташовувалася в районі Донецького аеропорту.

Увага! Ненормативна лексика!

Подробиці

"Спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС Птахи Мадяра.

Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України", - розповів командувач.

Вибухи в окупованому Донецьку

У мережі повідомляли, що ввечері, 5 листопада, у Донецьку пролунали гучні вибухи

Вибухи лунали в Куйбишівському та Жовтневому районах.

+34
Дуже гарна новина та робота-всім виконавцям респект...
06.11.2025 09:58 Відповісти
+30
Дамбят уже 11 лєт
06.11.2025 09:57 Відповісти
+30
Чудова робота! Судячи по детонації це були " суто мирні цілі".
06.11.2025 10:17 Відповісти
Дамбят уже 11 лєт
06.11.2025 09:57 Відповісти
Наступного разу не скло вибє, а лінзи в очах
06.11.2025 12:28 Відповісти
Наслідки волання (****** ввєді), отих навіжених в Донбасі, у 2014-15 році, поки зелупень ухилявся та переховувався(рецедивіст) від військкомату!!
06.11.2025 14:55 Відповісти
Дуже гарна новина та робота-всім виконавцям респект...
06.11.2025 09:58 Відповісти
Оце без пафосу,а практично)Дякуємо.
06.11.2025 10:02 Відповісти
Чудова робота! Судячи по детонації це були " суто мирні цілі".
06.11.2025 10:17 Відповісти
Це гарна інформація. Менше дронів полетить на громадян України. Подяка нашим військовим.
06.11.2025 10:18 Відповісти
Бережіть Мадяра(від Єрмака)!!! Сирський теж російський кріт, Дебальцево - його робота. А зєлю треба геть і вибори
06.11.2025 10:32 Відповісти
Про "Зелю" ми тобі ще до квітня 2019-го, писали... Згадай, ЩО ти тоді відповідав? А тепер, знову, як і ВАНА, "у стрибку перевзуваєшся"...
06.11.2025 10:49 Відповісти
Ти, продажне, вже шість років ділиш українців на неіснуючі "73%" і решту. Але ЖОДНОГО разу не сказав про вибори. Які я вимагаю з осені 2019го.
06.11.2025 11:01 Відповісти
"Ванько"! "Не крути хвостом"!!! Я про ВИБОРИ писав ще з 2018-го - коли почалася передвиборча гонитва... Тобі тоді Порох "поперек горла стояв"... А коли у другому турі залишилося двоє - Порох і "Блазень" - ти почав "топить" за "Блазня"! Чи ти думаєш, нас, "ветеранів "Цензора", тут зовсім не залишилося, і тебе тут не пам"ятають? Ми - ПАМ"ЯТАЄМО... Бо ти тоді був "мемом" політичного ідіотизму!
06.11.2025 11:08 Відповісти
Так ти зараз скажи про вибори. Єрмак забороняє? Чи за це не платять?
06.11.2025 11:58 Відповісти
Не їдь с теми, посіпака Ваньський. Ти і твоя Вана і привели того " Єрмака". Так що сиди, мовчки нюдси із Косматою Крадійкою розглядуй.
06.11.2025 13:32 Відповісти
Так ваня носиться з своєю бабою юлею вже 15-років,як дурень з торбоюПравда воно таке дурне і є.
06.11.2025 15:37 Відповісти
Як це не існуючі 73 о/о, а деж вони поділися? Як дерли сраку за зелю, так і деруть!
06.11.2025 17:20 Відповісти
То ти вихователем тут, наставляеш заблукаючих на шлях істини, і що, він теж у кацапах у тебе побував?
06.11.2025 11:29 Відповісти
Іван на місці. Юлєчка, ви готовий - ВСЄГДА ГОТОВА.
06.11.2025 12:46 Відповісти
Про це хай мої підписники , тобі, скажуть... Їх попитай...
06.11.2025 15:29 Відповісти
Підтримую!
06.11.2025 17:21 Відповісти
Добра інформація.
Та,як сказано "атакували базу зберігання, комплектування та запуску шахедів".
Жаль,що не до знищення тої бази.
06.11.2025 10:33 Відповісти
"Добре, синку, добре!" "Чую-ю!"
Гарно "приклалися"... Детонація хороша... Мабуть, попали по самому складу, з техпозицією... (Це, судячи з обвалування території). А такі обвалування, захищають лише при ударі ззовні. Якщо вибух стається ВСЕРЕДИНІ обвалування - то детонація ще й посилюється . Хто там був усередині - і очі повилазили, від ударної хвилі... Як мінімум - полопали барабанні перетинки...
06.11.2025 10:47 Відповісти
...i трусiкi позлiтали
06.11.2025 11:02 Відповісти
Теперь у даунбасенка весь *** в стекле!
06.11.2025 11:17 Відповісти
Стекла повилєталі на ***....Вот єта паварот..
06.11.2025 12:02 Відповісти
Детонація також як на ракетному складі в Брянській області у 24.
06.11.2025 12:48 Відповісти
А що ти хотів? Кацапи самі написали, що на момент удару там зберігалося близько ТИСЯЧІ "шахєдів", та ПІВТОРИ ТИСЯЧІ боєголовок до них... Та ще й паливний склад...
06.11.2025 16:02 Відповісти
Надіюсь по Алабузі прилетить, щоб діточки москалів стали від'ємно живі.
06.11.2025 13:02 Відповісти
Як чітко відрізняються коментарями в мережах, запарєбрікавиє та єрмаковське лайно від Українців!!!! Пильнуймо Україну та дотримуймося ІнформГігієни ********* гадять Україні, як зелупні!! Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!
Смерть московським окупантам з *******!!
06.11.2025 15:00 Відповісти
Респект організаторам і виконавцям!👍
06.11.2025 16:41 Відповісти
Слава ЗСУ і нашим партизанам! Українцям Слава!
06.11.2025 17:25 Відповісти
При таком "бада-буме" не только очи вылазят ... Ещё и днище рвёт ...
06.11.2025 20:54 Відповісти
Там еще по Боссе, по Куприна, 1 пройтись не мешало б…
06.11.2025 21:07 Відповісти
 
 