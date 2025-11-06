РУС
База хранения "шахедов" поражена в оккупированном Донецке, - Мадяр. ВИДЕО

Украинские воины атаковали базу хранения, комплектования и запуска "шахедов" во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.

По словам Мадяра, база располагалась в районе Донецкого аэропорта.

Внимание! Ненормативная лексика!

Подробности

"Совместная операция ССО, РВиА и бригадной разведки 414 обр СБС Птицы Мадяра.

Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины", - рассказал командующий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Взрывы в оккупированном Донецке

В сети сообщали, что вечером, 5 ноября, в Донецке прогремели громкие взрывы.

Взрывы раздавались в Куйбышевском и Октябрьском районах.

Читайте: Патриоты развернули флаг Украины возле "Донбасс Арены" в честь Дня защитников и защитниц. ФОТОрепортаж

Дамбят уже 11 лєт
06.11.2025 09:57 Ответить
Дуже гарна новина та робота-всім виконавцям респект...
06.11.2025 09:58 Ответить
Оце без пафосу,а практично)Дякуємо.
06.11.2025 10:02 Ответить
Чудова робота! Судячи по детонації це були " суто мирні цілі".
06.11.2025 10:17 Ответить
Це гарна інформація. Менше дронів полетить на громадян України. Подяка нашим військовим.
06.11.2025 10:18 Ответить
Бережіть Мадяра(від Єрмака)!!! Сирський теж російський кріт, Дебальцево - його робота. А зєлю треба геть і вибори
06.11.2025 10:32 Ответить
Добра інформація.
Та,як сказано "атакували базу зберігання, комплектування та запуску шахедів".
Жаль,що не до знищення тої бази.
06.11.2025 10:33 Ответить
 
 