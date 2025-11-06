База хранения "шахедов" поражена в оккупированном Донецке, - Мадяр. ВИДЕО
Украинские воины атаковали базу хранения, комплектования и запуска "шахедов" во временно оккупированном Донецке.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.
По словам Мадяра, база располагалась в районе Донецкого аэропорта.
Подробности
"Совместная операция ССО, РВиА и бригадной разведки 414 обр СБС Птицы Мадяра.
Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины", - рассказал командующий.
Взрывы в оккупированном Донецке
В сети сообщали, что вечером, 5 ноября, в Донецке прогремели громкие взрывы.
Взрывы раздавались в Куйбышевском и Октябрьском районах.
