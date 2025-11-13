Дроны массово атакуют оккупированный Донецк: раздаются взрывы, перебои со светом. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 13 ноября временно оккупированный Донецк подвергся атаке украинских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Фиксируют перебои со светом

На видео слышно, как в городе прогремели взрывы. Кроме того, жители Донецка пишут, что в центре города пропало электроснабжение.

Вероятно, поврежден завод

Как сообщает местный портал, в Ворошиловском и Киевском районах произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций — предварительно, без электроэнергии остались 3100 абонентов.

Представители мониторингового проекта Exilenova+ уточнили, что, возможно, вследствие массированной атаки БПЛА был поврежден Донецкий металлургический завод.

Кроме того, российское Минобороны пишет об украинских БПЛА над акваторией Черного моря, территорией Белгородской, Воронежской, Ростовской и Курской областей и над территорией временно оккупированного Крыма.

Донецк под атакой дронов 13 ноября

Зовсім не жалко цих виродків які привели "русский мир" немає світла в українських містах ,тому не має бути і в терористичних лднр.
13.11.2025 23:23 Ответить
13.11.2025 23:43 Ответить
+16
Донецька область є Україна ,але виродки багато з яких є вихідці з росії ,привели варварський "русский мир".
показать весь комментарий
13.11.2025 23:36 Ответить
13.11.2025 23:23 Ответить
Нафіга тоді за донецьку область триматися,,якщо там прямо руский мир ?
показать весь комментарий
13.11.2025 23:31 Ответить
Гарне питання
13.11.2025 23:34 Ответить
13.11.2025 23:36 Ответить
зараз да. зараз там конкретно узький мир. Смєю вас увєріть сударь.
13.11.2025 23:36 Ответить
Земля українська.
13.11.2025 23:38 Ответить
Разницу между движимым и недвижимым имуществом ты как себе представляешь?
13.11.2025 23:49 Ответить
Правильно , бомбить так бомбить по людськи, а не вмерло й дивиться, восем лет )
14.11.2025 01:54 Ответить
Ну що сказати; звикайте до реалій життя, вчіть мову і чекайте на визволення Юзівки від сруцьких фашиків.
13.11.2025 23:25 Ответить
Як присідалося на антимайдані? 🤣🤣🤣
13.11.2025 23:25 Ответить
І знову жодного фламінго...
13.11.2025 23:40 Ответить
А Вы только Цензор читаете? Иногда нужно заходить и на другие ресурсы:

https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/13/8007131/
14.11.2025 00:03 Ответить
13.11.2025 23:43 Ответить
Як московитів лайно, одразу потекло мережою за «данбаскай атінРот»!!
13.11.2025 23:46 Ответить
світло є..
а у нас немає
13.11.2025 23:46 Ответить
Щойно дивився відео , там якийсь окунь ниє про те що він вже нарахував 30 вибухів у Донецьку .
Гойда мля .. !!
13.11.2025 23:50 Ответить
Це не простий окунь,а жирний карась.Пропагандониско,веде ютуб канал про зброю.
13.11.2025 23:58 Ответить
ето вам за Міньдічя падлюки.
13.11.2025 23:56 Ответить
Не по москві,,так хоч по донецьку.
14.11.2025 00:04 Ответить
Ну і що, кацапи це ди-ни-ри навіть не вважають своїм, і резонансу ніякого не викличе. Бити треба по кацах.
14.11.2025 05:23 Ответить
Дякуємо нашим прямим кореспондентам з міста яке "бамбілі восємь лєт"
14.11.2025 07:23 Ответить
Питання до авторів тексту: а де ви на відео почули , що у місті прогримів вибух?
14.11.2025 13:10 Ответить
Мало (чи Младо) кацапи в захваті. Їх не забули, годувальника України.
14.11.2025 14:09 Ответить
 
 