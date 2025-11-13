Дроны массово атакуют оккупированный Донецк: раздаются взрывы, перебои со светом. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 13 ноября временно оккупированный Донецк подвергся атаке украинских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Фиксируют перебои со светом

На видео слышно, как в городе прогремели взрывы. Кроме того, жители Донецка пишут, что в центре города пропало электроснабжение.

Вероятно, поврежден завод

Как сообщает местный портал, в Ворошиловском и Киевском районах произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций — предварительно, без электроэнергии остались 3100 абонентов.

Представители мониторингового проекта Exilenova+ уточнили, что, возможно, вследствие массированной атаки БПЛА был поврежден Донецкий металлургический завод.

Кроме того, российское Минобороны пишет об украинских БПЛА над акваторией Черного моря, территорией Белгородской, Воронежской, Ростовской и Курской областей и над территорией временно оккупированного Крыма.