ССО и "Черная искра" поразили два российских судна в Каспийском море, которые перевозили оружие и технику

Воины ССО вместе с повстанческим движением "Черная Искра" поразили два судна РФ у Республики Калмыкия в Каспийском море.

Подробности операции

Отмечается, что суда перевозили вооружение и военную технику.

Известно, что представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе пораженных судов.

"Среди пораженных судов - "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа", которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?