РУС
Новости
5 375 14

ССО и "Черная искра" поразили два российских судна в Каспийском море, которые перевозили оружие и технику

ССО поразили два судна с оружием РФ в Каспийском море

Воины ССО вместе с повстанческим движением "Черная Искра" поразили два судна РФ у Республики Калмыкия в Каспийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности операции

Отмечается, что суда перевозили вооружение и военную технику.

Известно, что представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе пораженных судов.

"Среди пораженных судов - "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа", которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Автор: 

россия (98344) Каспий (16) ССО (652)
Топ комментарии
+13
кампазітар
показать весь комментарий
12.12.2025 12:31 Ответить
+11
Пречудова новина. Дякую.
показать весь комментарий
12.12.2025 12:39 Ответить
+6
З новини не зрозуміло. Судна під час ураження перевозили зброю? Вони пішли на дно чи дрейфують?
показать весь комментарий
12.12.2025 12:47 Ответить
кампазітар
показать весь комментарий
12.12.2025 12:31 Ответить
і художнік
показать весь комментарий
12.12.2025 12:48 Ответить
потопили...чи тільки фарбу подряпали??
показать весь комментарий
12.12.2025 12:39 Ответить
Пречудова новина. Дякую.
показать весь комментарий
12.12.2025 12:39 Ответить
і... хочеться бачити ...палаючі русняві ночви...
показать весь комментарий
12.12.2025 12:42 Ответить
З новини не зрозуміло. Судна під час ураження перевозили зброю? Вони пішли на дно чи дрейфують?
показать весь комментарий
12.12.2025 12:47 Ответить
нема новин поки що
показать весь комментарий
12.12.2025 12:52 Ответить
Правильно, так їм і треба, щоб вони затонули ті корбалі то взагалі було б класно
показать весь комментарий
12.12.2025 12:58 Ответить
Оце робота! Вищій пілотаж!
Дяка хлопцям та дівчатам!
показать весь комментарий
12.12.2025 13:17 Ответить
красуньчики, не даром хліб їдять
показать весь комментарий
12.12.2025 13:22 Ответить
Хай тепер істоти кацапські боятьця і на Каспії за свої ржаві ночви! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
12.12.2025 13:28 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 13:30 Ответить
Українські сили ССО мають доооооовгі руки. Скоро і до тоненької шийки ***** дотагнуться.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:17 Ответить
Як тепер їм потрапити на "концерт_до_кобзона" та "хора_алЄксандрова" у Чорному морі? Копатимуть тунель?
показать весь комментарий
12.12.2025 14:23 Ответить
 
 