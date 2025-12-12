ССО и "Черная искра" поразили два российских судна в Каспийском море, которые перевозили оружие и технику
Воины ССО вместе с повстанческим движением "Черная Искра" поразили два судна РФ у Республики Калмыкия в Каспийском море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности операции
Отмечается, что суда перевозили вооружение и военную технику.
Известно, что представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе пораженных судов.
"Среди пораженных судов - "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа", которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- 11 декабря сообщалось, что дроны СБУ впервые атаковали нефтедобывающую инфраструктуру РФ в Каспийском море.
Топ комментарии
+13 vsbu vsbu
показать весь комментарий12.12.2025 12:31 Ответить Ссылка
+11 Alexander Heydeck #564364
показать весь комментарий12.12.2025 12:39 Ответить Ссылка
+6 Oleksandr Yur
показать весь комментарий12.12.2025 12:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дяка хлопцям та дівчатам!