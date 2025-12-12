РУС
4 095 14

Дроны СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море, - источники. ФОТО

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Филановского. Вследствие атаки производственные процессы приостановлены.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Последствия повторного поражения

Кроме того, была поражена другая платформа – им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море.

По предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Больше о месторождении

  • Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

"СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов — это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "бавовна" будет гореть на всех российских объектах, которые работают на войну", — сообщил информированный источник в СБУ.

СБУ во второй раз атаковали нефтедобывающие платформы РФ в Каспии
  • Напомним, 11 декабря дроны ЦСО "А" СБУ впервые нанесли удар по российской нефтедобывающей платформе в Каспийском море.

Топ комментарии
+6
Хреново щось вони копають те каспійське море - українці набато швидше Чорне море викопали!
показать весь комментарий
12.12.2025 21:11 Ответить
+5
Море і те у них фейкове!
показать весь комментарий
12.12.2025 20:52 Ответить
+3
Потрібно ще в Крим дрончики відправити - там сьогодні вночі пілотів Ан-26 і вертолітників (слово "екс" пропустив) будуть перевозити на концерт кабздона - потрібно білети роздати тим, хто буде перевозити також.
"рузгіє своіх нє бросают"!
показать весь комментарий
12.12.2025 21:08 Ответить
Море і те у них фейкове!
показать весь комментарий
12.12.2025 20:52 Ответить
Хреново щось вони копають те каспійське море - українці набато швидше Чорне море викопали!
показать весь комментарий
12.12.2025 21:11 Ответить
Так море ж то не настойка бояришніка - багато не випʼєш, щоб зручно було копати!
показать весь комментарий
12.12.2025 21:14 Ответить
агаж, та що вже взяти з цих кацапів і іранців?
У них досі хмари з водою крадуть іудеї.
І це в 21 сторіччі))))
показать весь комментарий
12.12.2025 21:14 Ответить
Де від тих платформ велика пляма нафти?
показать весь комментарий
12.12.2025 20:54 Ответить
Ви ідіот?

Чи лише вдаєте?
показать весь комментарий
12.12.2025 21:07 Ответить
Да вроді ні .В мексиканській затоці ********* свого часу так,що весь світ знав.Якщо там нафта без тиску,то ці акати до сраки!!!Показуха для дебілів
показать весь комментарий
12.12.2025 21:13 Ответить
Гарна новина та робота-респект...
показать весь комментарий
12.12.2025 21:03 Ответить
Потрібно ще в Крим дрончики відправити - там сьогодні вночі пілотів Ан-26 і вертолітників (слово "екс" пропустив) будуть перевозити на концерт кабздона - потрібно білети роздати тим, хто буде перевозити також.
"рузгіє своіх нє бросают"!
показать весь комментарий
12.12.2025 21:08 Ответить
Сто раз печатал и давно---равняйте крым. дислокации все ясны последние 50 лет. По переправе керченской, по Ейску, бухту балаклавскую выжечь, вот где нпз логичней было молотить, всё привозное и нет больших хранилищ, коллапс сразу же! Но мост не трогать. Пусть валят спокойно. Даже пообещать. Баба з возу!
показать весь комментарий
12.12.2025 22:24 Ответить
Все кацапи, приплили. Глушить мотор сушить весла.
Молодці, по всьому лануюгу луплять. Від відвантажнння до видобутку.
показать весь комментарий
12.12.2025 21:33 Ответить
А як взагалі туди потрапили дрони СБУ ?
просто цікаво же ))
показать весь комментарий
12.12.2025 21:43 Ответить
морем, через кавказкий хребет, также как и по чечне и башкирии - там на пути нема пво
показать весь комментарий
12.12.2025 22:08 Ответить
 
 