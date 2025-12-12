Дроны СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море, - источники. ФОТО

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Филановского. Вследствие атаки производственные процессы приостановлены.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Последствия повторного поражения

Кроме того, была поражена другая платформа – им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море.

По предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Больше о месторождении

Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

"СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов — это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "бавовна" будет гореть на всех российских объектах, которые работают на войну", — сообщил информированный источник в СБУ.

