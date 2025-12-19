СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі, - джерела. ВIДЕО

СБУ провела операцію на відстані у понад 2 тис. км від України. У Середземному морі було уражено танкер "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Подробиці

Так, у нейтральних водах Середземного моря "Альфа" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер "тіньового флоту" РФ "QENDIL".

У момент атаки корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Тому загрози для екології не було.

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Відомо, що РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій та заробляння коштів, що йшли на війну проти України.

Тому судно з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни було абсолютно законною ціллю.

Танкер "QENDIL" отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

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