СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі, - джерела. ВIДЕО
СБУ провела операцію на відстані у понад 2 тис. км від України. У Середземному морі було уражено танкер "тіньового флоту" РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Подробиці
Так, у нейтральних водах Середземного моря "Альфа" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер "тіньового флоту" РФ "QENDIL".
У момент атаки корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Тому загрози для екології не було.
Відомо, що РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій та заробляння коштів, що йшли на війну проти України.
Тому судно з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни було абсолютно законною ціллю.
Танкер "QENDIL" отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.
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Авер'янов - це «директор» російського терору в Європі. Саме він курував отруєння Скрипалів, вибухи на складах у Чехії та ліквідацію Пригожина. Генерал звик пересуватися на коритцях «тіньового флоту», аби непомітно організовувати диверсії, але цього разу щось пішло не за планом.
Якщо інформація підтвердиться, це буде наймасштабніша утилізація воєнного злочинця такого рівня з початку війни. Дані уточнюються, але шампанське вже можна ставити в холодильник.
"https://t.me/nevzorovtv/30697 По предварительной информаци в результате внезапной атаки неизвестными подводными дронами в Средиземном море было поражено одно судно, пострадало примерно 10 орков: 7 ранено, мертвы 2"
(Там) "https://t.me/nevzorovtv/30710 ликвидирован генерал ГРУ Андрей Аверьянов, а также несколько его замов. Аверьянов ответственен за теневые сделки и шпионаж в странах ЕС, саботаж, взрывы в ЕС. Он проводил операции за границей по приказу путина".
"https://t.me/nevzorovtv/30708 Судя по всему, удар по судну был осуществлен Силами Обороны с помощью дронов, стартовавших с БЭК, которые вышли из порта Греции и прошли 500 км под водой"