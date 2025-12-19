УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Тіньовий флот Росії Вибухи на танкерах РФ
13 165 65

СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі, - джерела. ВIДЕО

СБУ провела операцію на відстані у понад 2 тис. км від України. У Середземному морі було уражено танкер "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, у нейтральних водах Середземного моря "Альфа" СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер "тіньового флоту" РФ "QENDIL".

У момент атаки корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Тому загрози для екології не було.

Читайте також: Швеція підтвердила присутність озброєних людей на танкерах "тіньового флоту" РФ

Відомо, що РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій та заробляння коштів, що йшли на війну проти України.

Тому судно з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни було абсолютно законною ціллю.

Танкер "QENDIL" отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Читайте: Євросоюз запровадив санкції проти ще 41 танкера "тіньового флоту" Росії

Автор: 

росія (70685) СБУ (14019) флот (497)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Подейкують, що разом з іншим кацапським коритом, яке потопили СБУ, на дно пішов генерал ГРУ Андрій Авер'янов. Попередньо - разом із кількома заступниками.

Авер'янов - це «директор» російського терору в Європі. Саме він курував отруєння Скрипалів, вибухи на складах у Чехії та ліквідацію Пригожина. Генерал звик пересуватися на коритцях «тіньового флоту», аби непомітно організовувати диверсії, але цього разу щось пішло не за планом.

Якщо інформація підтвердиться, це буде наймасштабніша утилізація воєнного злочинця такого рівня з початку війни. Дані уточнюються, але шампанське вже можна ставити в холодильник.
показати весь коментар
19.12.2025 13:30 Відповісти
+40
в касапстані пишуть, що то був не простий танкер, а пасажирський. І на ньому було виписано порядка 10-ти квитків на концерт Кобзона (не всі ще отримали, утворилась черга). В т.ч. :

"https://t.me/nevzorovtv/30697 По предварительной информаци в результате внезапной атаки неизвестными подводными дронами в Средиземном море было поражено одно судно, пострадало примерно 10 орков: 7 ранено, мертвы 2"
(Там) "https://t.me/nevzorovtv/30710 ликвидирован генерал ГРУ Андрей Аверьянов, а также несколько его замов. Аверьянов ответственен за теневые сделки и шпионаж в странах ЕС, саботаж, взрывы в ЕС. Он проводил операции за границей по приказу путина".

"https://t.me/nevzorovtv/30708 Судя по всему, удар по судну был осуществлен Силами Обороны с помощью дронов, стартовавших с БЭК, которые вышли из порта Греции и прошли 500 км под водой"
показати весь коментар
19.12.2025 13:32 Відповісти
+32
Танкер вишЄл з тьЄні...
показати весь коментар
19.12.2025 13:29 Відповісти

Завантаження...

 
 