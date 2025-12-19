СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море, - источники. ВИДЕО
СБУ провела операцию на расстоянии более 2 тыс. км от Украины. В Средиземном море был поражен танкер "теневого флота" РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Подробности
Так, в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер "теневого флота" РФ "QENDIL".
В момент атаки корабль не перевозил никакой груз, а был пустым. Поэтому угрозы для экологии не было.
Известно, что РФ использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания средств, которые шли на войну против Украины.
Поэтому судно с точки зрения международного права и законов и обычаев войны было абсолютно законной целью.
Танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.
Авер'янов - це «директор» російського терору в Європі. Саме він курував отруєння Скрипалів, вибухи на складах у Чехії та ліквідацію Пригожина. Генерал звик пересуватися на коритцях «тіньового флоту», аби непомітно організовувати диверсії, але цього разу щось пішло не за планом.
Якщо інформація підтвердиться, це буде наймасштабніша утилізація воєнного злочинця такого рівня з початку війни. Дані уточнюються, але шампанське вже можна ставити в холодильник.
"https://t.me/nevzorovtv/30697 По предварительной информаци в результате внезапной атаки неизвестными подводными дронами в Средиземном море было поражено одно судно, пострадало примерно 10 орков: 7 ранено, мертвы 2"
(Там) "https://t.me/nevzorovtv/30710 ликвидирован генерал ГРУ Андрей Аверьянов, а также несколько его замов. Аверьянов ответственен за теневые сделки и шпионаж в странах ЕС, саботаж, взрывы в ЕС. Он проводил операции за границей по приказу путина".
"https://t.me/nevzorovtv/30708 Судя по всему, удар по судну был осуществлен Силами Обороны с помощью дронов, стартовавших с БЭК, которые вышли из порта Греции и прошли 500 км под водой"
Ми не маєм ваги!
Наша воля й слава!»
(Т. Шевченко. "Гамалія")
Ну, що? Уже можна співать - "Прав, Україно, морями..."?.
Ага, і снохачєство...
Наш корабель бєз флагов і правітєльств,
Во Всєлєнной наш корабель - Земля!
Як брити виявили слід грушників в операції проти Скрипаля. Перехопили радіо обмін між Лондоном,Сирією та Москвою і тут же профільтрували морди туристів і встановили двох шпільових. Потім була інфа що аванпост Аверьянова був у Греції, там ховалась агентка з підриву складів в Чехії. До речі, в Сирії убили самого начальника ГРУ,. Сказали, що потонув під час купання.