СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море, - источники. ВИДЕО

СБУ провела операцию на расстоянии более 2 тыс. км от Украины. В Средиземном море был поражен танкер "теневого флота" РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Подробности

Так, в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер "теневого флота" РФ "QENDIL".

В момент атаки корабль не перевозил никакой груз, а был пустым. Поэтому угрозы для экологии не было.

Известно, что РФ использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания средств, которые шли на войну против Украины.

Поэтому судно с точки зрения международного права и законов и обычаев войны было абсолютно законной целью.

Танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

