СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море, - источники. ВИДЕО

СБУ провела операцию на расстоянии более 2 тыс. км от Украины. В Средиземном море был поражен танкер "теневого флота" РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Подробности

Так, в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер "теневого флота" РФ "QENDIL".

В момент атаки корабль не перевозил никакой груз, а был пустым. Поэтому угрозы для экологии не было.

Читайте также: Швеция подтвердила присутствие вооруженных людей на танкерах "теневого флота" РФ

Известно, что РФ использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания средств, которые шли на войну против Украины.

Поэтому судно с точки зрения международного права и законов и обычаев войны было абсолютно законной целью.

Танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

Читайте: Евросоюз ввел санкции против еще 41 танкера "теневого флота" России

+25
Подейкують, що разом з іншим кацапським коритом, яке потопили СБУ, на дно пішов генерал ГРУ Андрій Авер'янов. Попередньо - разом із кількома заступниками.

Авер'янов - це «директор» російського терору в Європі. Саме він курував отруєння Скрипалів, вибухи на складах у Чехії та ліквідацію Пригожина. Генерал звик пересуватися на коритцях «тіньового флоту», аби непомітно організовувати диверсії, але цього разу щось пішло не за планом.

Якщо інформація підтвердиться, це буде наймасштабніша утилізація воєнного злочинця такого рівня з початку війни. Дані уточнюються, але шампанське вже можна ставити в холодильник.
+19
в касапстані пишуть, що то був не простий танкер, а пасажирський. І на ньому було виписано порядка 10-ти квитків на концерт Кобзона (не всі ще отримали, утворилась черга). В т.ч. :

"https://t.me/nevzorovtv/30697 По предварительной информаци в результате внезапной атаки неизвестными подводными дронами в Средиземном море было поражено одно судно, пострадало примерно 10 орков: 7 ранено, мертвы 2"
(Там) "https://t.me/nevzorovtv/30710 ликвидирован генерал ГРУ Андрей Аверьянов, а также несколько его замов. Аверьянов ответственен за теневые сделки и шпионаж в странах ЕС, саботаж, взрывы в ЕС. Он проводил операции за границей по приказу путина".

"https://t.me/nevzorovtv/30708 Судя по всему, удар по судну был осуществлен Силами Обороны с помощью дронов, стартовавших с БЭК, которые вышли из порта Греции и прошли 500 км под водой"
+17
Танкер вишЄл з тьЄні...
Санкції від Українців проти ******, мають свою дію і результат!!
Оце і є справжні санкції, а не те, що там трУмп намагається вторгувати за рахунок України.
Проявили
Потрапив танкер у павутину.
Всім вийти із сутінок!
Так "антиколорадос" пишуть, що це був не простий собі танкер, а замаскований розвідник з військовою охороною, дронами тощо. І начебто там зажмурили генерала.
там типа як під час "Карибської кризи" перевозили озброєння та особовий склад, замаскувавши на цивільному судні?
показать весь комментарий
Це судно займалося шпіонажем своїми дронами в Європі
ага ,підтверджую
"Гой-ги, вороги!

Ми не маєм ваги!

Наша воля й слава!»
(Т. Шевченко. "Гамалія")

Ну, що? Уже можна співать - "Прав, Україно, морями..."?.
Наступна ціль - катєра на масквє-рєкє на краснопрєснєнской набєрєжной...
я бы присмотрелся к яхтам военно-политического руководства кремлевских террористов. Особенно , когда на них отдыхают их владельцы...
Масове продовження буде?
вже йде не перший день.
"Даві, даві єво, б**!" Всі пам'ятають як на Чорному і Азовському морях на наших моряків і рибалок фсб полювало. Тоді здавалось що то всемогутня контора у лаптєй. А зараз наші давлять лаптєй по всьому світі твк, що ці "всемогутні" чорти роззявили рота.
Критичні ураження це коли він ляже на дно
Ви собі слабо уявляєте, що таке танкер.
показать весь комментарий
головне щоб він гарно прогорів, підсмажився. А піде на дно чи ні вже не важливо.
ліг і просить
Круто.
Ну так а це не їх води то ніфіг там і плавати
простите за занудство, но где там "критичні ушкодження"?
Русскій, краще помовч...
не лезь в разговоры взрослых, займись делом, борщ свари, на кухне прибери
Чому кацапська рийка вічно в українському тарелі?!
мужика заведи и все вопросы отпадут сами собой, и времени не будет по форумам шляться
Ой, і без тебе знаю, що жінка на расєї - це така беззахисна, домашня тваринка.
Ага, і снохачєство...
ну, слава богу, хоть что-то знаешь
є інше відео де він гарно горить.
возможно, но я конкретно про это. "критичні ушкодження" надо и иллюстрировать соответственно
Єгипетський танкер. Хусити їх топлять БЕК-мi.
капитан-капитан улібнитесь!!!
кус ін тохєс - ето флаг корабля,
Наш корабель бєз флагов і правітєльств,
Во Всєлєнной наш корабель - Земля!
Санкції від ЗСУ - найдієвіші!
Найкращі санкції запроваджує Малюк та Мадяр !!!
Фрахт вирасте для тисячі кораблів теневого флоту.
Одиночноє плавання.
Як брити виявили слід грушників в операції проти Скрипаля. Перехопили радіо обмін між Лондоном,Сирією та Москвою і тут же профільтрували морди туристів і встановили двох шпільових. Потім була інфа що аванпост Аверьянова був у Греції, там ховалась агентка з підриву складів в Чехії. До речі, в Сирії убили самого начальника ГРУ,. Сказали, що потонув під час купання.
