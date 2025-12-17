РУС
Новости Теневой флот России
1 106 10

Швеция подтвердила присутствие вооруженных людей на танкерах "теневого флота" РФ

Россия усиливает охрану теневого флота

Представители Военно-морских сил Швеции официально подтвердили появление вооруженных людей на бортах судов российского "теневого флота" в Балтийском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях начальника оперативного командования ВМС Швеции Марко Петковича на основе данных SVT Nyheter.

По словам шведского военного, на некоторых танкерах, перевозящих российскую нефть, были замечены лица в форме и вооружении, которые, вероятно, принадлежат к частным охранным компаниям или имеют военный статус. Ранее такие сообщения появлялись только в СМИ, но теперь они подтверждены официально представителями ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 40 судов "теневого флота" РФ попадут под санкции Евросоюза, - Каллас

Вооруженные люди и усиление присутствия РФ

Петкович отметил, что российское присутствие в Балтийском море стало более заметным и постоянным. По его словам, военные корабли России периодически действуют в ключевых морских зонах, включая Финский залив, и, вероятно, обеспечивают охрану так называемого "теневого флота".

"У нас есть информация, что на некоторых судах теневого флота есть персонал в форме", — отметил Марко Петкович, комментируя наблюдения ВМС Швеции.

Читайте также: Крупнейший санкционный пакет: Украина ввела санкции против почти 700 судов "теневого флота" РФ

Шведские источники также подтвердили, что российские военные корабли достаточно регулярно присутствуют вблизи основных морских путей, прилегающих к Балтийскому морю. Это свидетельствует о постоянной деятельности Москвы в регионе в интересах обеспечения своих нефтяных перевозок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия санкций: У побережья Китая скапливаются танкеры с российской нефтью

россия (98426) флот (860) Швеция (1079) танкер (184)
Топ комментарии
+4
І що , в результаті , зробили шведи - висловили "глибоку занепокоєність" ?
17.12.2025 23:28 Ответить
17.12.2025 23:28 Ответить
+2
дешеві кацапські понти, якщо проти наших БЕКів

конвоями хай ходять під охороною лінкора "Совєцький союз", який так і не побудував таваріщь Сталін.

пічаль

.
17.12.2025 23:21 Ответить
17.12.2025 23:21 Ответить
+1
Якщо це не заборонено міжнародним правом чи правилами то нічого не зроблять.
17.12.2025 23:33 Ответить
17.12.2025 23:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
17.12.2025 23:21 Ответить
17.12.2025 23:28 Ответить
А що вони мали зробити?
17.12.2025 23:32 Ответить
17.12.2025 23:32 Ответить
17.12.2025 23:33 Ответить
...забезпечують охорону так званого "тіньового флоту Джерело: https://censor.net/ua/n3591098
- якщо "тіньовий" , отже - вже незаконний !
17.12.2025 23:38 Ответить
17.12.2025 23:38 Ответить
здається, заборонено

.
17.12.2025 23:39 Ответить
17.12.2025 23:39 Ответить
Там повинні зʼявитися невідомі підводні дрони, які будуть випадково наштовхуватись на кацапські танкери.
17.12.2025 23:39 Ответить
17.12.2025 23:39 Ответить
Які ще "невідомі підводні дрони " - навіщо ?! Україна через свою територію щоденно забезпечує транзит кацапської нафти !
показать весь комментарий
17.12.2025 23:46 Ответить
нема чого хвилюватись - це просто охорона операторів дронів.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:42 Ответить
два в одному і нафту доставляють , і руснявих терористів ,по ходу де треба ,спонтом охорона нафти , Магуру на них не вистачає ... ...
показать весь комментарий
18.12.2025 00:24 Ответить
 
 