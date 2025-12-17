Швеция подтвердила присутствие вооруженных людей на танкерах "теневого флота" РФ
Представители Военно-морских сил Швеции официально подтвердили появление вооруженных людей на бортах судов российского "теневого флота" в Балтийском море.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях начальника оперативного командования ВМС Швеции Марко Петковича на основе данных SVT Nyheter.
По словам шведского военного, на некоторых танкерах, перевозящих российскую нефть, были замечены лица в форме и вооружении, которые, вероятно, принадлежат к частным охранным компаниям или имеют военный статус. Ранее такие сообщения появлялись только в СМИ, но теперь они подтверждены официально представителями ЕС.
Вооруженные люди и усиление присутствия РФ
Петкович отметил, что российское присутствие в Балтийском море стало более заметным и постоянным. По его словам, военные корабли России периодически действуют в ключевых морских зонах, включая Финский залив, и, вероятно, обеспечивают охрану так называемого "теневого флота".
"У нас есть информация, что на некоторых судах теневого флота есть персонал в форме", — отметил Марко Петкович, комментируя наблюдения ВМС Швеции.
Шведские источники также подтвердили, что российские военные корабли достаточно регулярно присутствуют вблизи основных морских путей, прилегающих к Балтийскому морю. Это свидетельствует о постоянной деятельности Москвы в регионе в интересах обеспечения своих нефтяных перевозок.
- Сейчас страны Европейского Союза обсуждают ряд новых мер против "теневого флота" России, чтобы еще больше ограничить обход ею санкций против нефти.
конвоями хай ходять під охороною лінкора "Совєцький союз", який так і не побудував таваріщь Сталін.
- якщо "тіньовий" , отже - вже незаконний !
