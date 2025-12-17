Швеция подтвердила присутствие вооруженных людей на танкерах "теневого флота" РФ

Представители Военно-морских сил Швеции официально подтвердили появление вооруженных людей на бортах судов российского "теневого флота" в Балтийском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях начальника оперативного командования ВМС Швеции Марко Петковича на основе данных SVT Nyheter.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам шведского военного, на некоторых танкерах, перевозящих российскую нефть, были замечены лица в форме и вооружении, которые, вероятно, принадлежат к частным охранным компаниям или имеют военный статус. Ранее такие сообщения появлялись только в СМИ, но теперь они подтверждены официально представителями ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 40 судов "теневого флота" РФ попадут под санкции Евросоюза, - Каллас

Вооруженные люди и усиление присутствия РФ

Петкович отметил, что российское присутствие в Балтийском море стало более заметным и постоянным. По его словам, военные корабли России периодически действуют в ключевых морских зонах, включая Финский залив, и, вероятно, обеспечивают охрану так называемого "теневого флота".

"У нас есть информация, что на некоторых судах теневого флота есть персонал в форме", — отметил Марко Петкович, комментируя наблюдения ВМС Швеции.

Читайте также: Крупнейший санкционный пакет: Украина ввела санкции против почти 700 судов "теневого флота" РФ

Шведские источники также подтвердили, что российские военные корабли достаточно регулярно присутствуют вблизи основных морских путей, прилегающих к Балтийскому морю. Это свидетельствует о постоянной деятельности Москвы в регионе в интересах обеспечения своих нефтяных перевозок.

Сейчас страны Европейского Союза обсуждают ряд новых мер против "теневого флота" России, чтобы еще больше ограничить обход ею санкций против нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия санкций: У побережья Китая скапливаются танкеры с российской нефтью