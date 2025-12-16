РУС
ЕС обсуждает новые меры для противодействия "теневому флоту" РФ, - премьер Эстонии Михал

Страны Европейского Союза обсуждают ряд новых мер против "теневого флота" России, чтобы еще больше ограничить обход ею санкций против нефти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Какие меры рассматриваются?

В частности, по словам Михала, среди мер, которые обсуждаются на уровне ЕС против "теневого флота", есть "торговая политика, визовая политика", а также "отказ в обслуживании" государствам флага судов "теневого флота".

Отмечается, что, по приблизительным оценкам, "немногим менее половины военного бюджета Путина поступает от "теневого флота".

"Эстония активно сопровождает эти суда, требует документации, иногда задерживает их. Но вопрос в том, можем ли мы сделать больше? Ответ – да", – добавил он.

В ноябре министры иностранных дел ЕС договорились работать над введением дополнительных ограничительных мер в отношении "теневого флота" танкеров, транспортирующих российскую нефть.

Что предшествовало?

  • В понедельник, 15 декабря, Совет Европейского Союза ввел ограничения против пяти физических лиц и четырех компаний, связанных с российским "теневым флотом".
  • Также Совет ЕС ввел ограничительные меры еще против двенадцати лиц и двух организаций на фоне продолжения Россией гибридной деятельности, включая манипуляции и информационное вмешательство, а также кибератаки против Евросоюза, его государств-членов и партнеров.

Поки ЄС обговорює, кацапи повним ходом "гонять" нафту і газ, заробляючи гроші на війну...
16.12.2025 19:56 Ответить
Поки ЄС обговорює, санкції на тіньовий флот накладає ЗСУ.
16.12.2025 20:07 Ответить
Законодавчо введіть вікове обмеження для танкерів які проходять протоки між Балтикою та північними морями. Причина- занадто тендітна екологічна ситуація, а старі судна мають підвищений ризик. Це одразу обмежить левову частку цього ,,тіньового,, флоту.
16.12.2025 20:00 Ответить
 
 