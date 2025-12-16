ЄС обговорює нові заходи для протидії "тіньовому флоту" РФ, - прем’єр Естонії Міхал

Країни Європейського Союзу обговорюють низку нових заходів проти "тіньового флоту" Росії, щоб ще більше обмежити обхід нею санкцій проти нафти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

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Які заходи розглядаються?

Так, за словами Міхала, серед заходів, які обговорюються на рівні ЄС проти "тіньового флоту", є "торговельна політика, візова політика", а також "відмова в обслуговуванні" державам прапора суден "тіньового флоту".

Зазначається, що, за приблизними оцінками, "трохи менше половини військового бюджету Путіна надходить від "тіньового флоту".

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"Естонія активно супроводжує ці судна, вимагає документації, іноді затримує їх. Але питання в тому, чи можемо ми зробити більше? Відповідь – так", – додав він.

У листопаді міністри закордонних справ ЄС домовилися працювати над введенням додаткових обмежувальних заходів щодо "тіньового флоту" танкерів, що транспортують російську нафту.

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Що передувало?