Швеція підтвердила присутність озброєних людей на танкерах "тіньового флоту" РФ

Представники Військово‑морських сил Швеції офіційно підтвердили появу озброєних людей на бортах суден російського "тіньового флоту" у Балтійському морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах начальника оперативного командування ВМС Швеції Марко Петковича на основі даних SVT Nyheter.

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За словами шведського військового, на деяких танкерах, що перевозять російську нафту, були помічені особи в формі та озброєнні, які, ймовірно, належать до приватних охоронних компаній або мають військовий статус. Раніше такі повідомлення з’являлися лише у медіа, але тепер їх підтверджено офіційно представниками ЄС.

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Озброєні люди та посилення присутності РФ

Петкович зазначив, що російська присутність у Балтійському морі стала помітнішою та більш постійною. За його словами, військові кораблі Росії періодично діють у ключових морських зонах, включно з Фінською затокою, та, ймовірно, забезпечують охорону так званого "тіньового флоту".

"Ми маємо інформацію, що на деяких суднах тіньового флоту є персонал у формі", — зазначив Марко Петкович, коментуючи спостереження ВМС Швеції.

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Шведські джерела також підтвердили, що російські військові кораблі досить регулярно присутні поблизу основних морських шляхів, що прилягають до Балтійського моря. Це свідчить про сталу діяльність Москви в регіоні в інтересах забезпечення своїх нафтових перевезень.

Наразі країни Європейського Союзу обговорюють низку нових заходів проти "тіньового флоту" Росії, щоб ще більше обмежити обхід нею санкцій проти нафти.

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