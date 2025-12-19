1 909 5
СБУ поразила третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море, - источники
Дальнобойные дроны СБУ в третий раз за последние недели поразили нефтедобывающую платформу россиян на шельфе Каспийского моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Что известно?
Платформа принадлежит компании "Лукойл".
На этот раз была атакована буровая установка на месторождении "Ракушечное" (имени Валерия Грайфера).
Камера БПЛА зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.
Что предшествовало?
Напомним, ранее беспилотники СБУ уже атаковали нефтедобывающие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море, в результате чего производственные процессы были остановлены.
