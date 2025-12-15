Дроны СБУ в третий раз нанесли удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море, - источники

Дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", работающие в Каспийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Повреждено критически важное оборудование

По данным источников, на этот раз под удар попала платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

"СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет РФ, а соответственно - и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не находится в безопасности независимо от места его расположения", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что предшествовало?

Напомним, 11 и 12 декабря дроны СБУ уже поражали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

В частности, 11 декабря дроны ЦСО "А" СБУ впервые нанесли удар по российской нефтедобывающей платформе в Каспийском море.

12 декабря дроны СБУ повторно нанесли удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море.

