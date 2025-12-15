Дрони СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі, - джерела

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть", що працюють у Каспійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ





Пошкоджено критично важливе обладнання

За даними джерел, цього разу під удар потрапила платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

"СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету РФ, а відповідно - й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Також читайте: Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року, - Малюк

"СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету РФ, а відповідно - й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що передувало?

Нагадаємо, 11 та 12 грудня дрони СБУ вже уражали нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

Зокрема, 11 грудня дрони ЦСО "А" СБУ вперше завдали удару по російській нафтовидобувній платформі у Каспійському морі.

12 грудня дрони СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі.

Також читайте: ССО та "Чорна іскра" уразили два російські судна в Каспійському морі, що перевозили зброю та техніку