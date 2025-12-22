ФСБ намагалася влаштувати провокацію проти глави управління СБУ на Одещині Доровського: погрожували компроматом. ВIДЕО
Спецслужби РФ намагалися влаштувати провокацію проти очільника Одеського управління Служби безпеки Віктора Доровського та шантажували його дружину вигаданим компроматом.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ
Подробиці
Так, російські спецслужбісти погрожували поширити інформацію, яку на нього нібито зібрала російська ФСБ.
Для цього представниця ворожої спецслужби вийшла на контакт з дружиною Доровського, повідомила про плани ФСБ щодо дискредитації посадовця СБУ, а в підсумку - за хабар запропонувала перешкодити цій інформаційній атаці.
В СБУ зафіксували всі погрози рашистів, оскільки Віктор Доровський особисто передав відповідну інформацію підрозділам внутрішньої безпеки СБУ.
Що відомо?
27 березня 2025 року невідома на той момент особа через месенджер повідомила дружині Доровського про підготовку в ФСБ інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію посадовця СБУ.
Зокрема, йшлося про поширення "компрометуючих матеріалів" через телеграм-канали та засоби масової інформації.
Інформація, яку наводила зазначена особа, не відповідала дійсності, наголосили в СБУ.
Пізніше встановили, що дружині посадовця СБУ дзвонила представниця ФСБ.
"У ході розмови вона підкреслила, що для ворожої спецслужби головне – домогтися звільнення генерала СБУ з посади. Це в фсб вважається дуже високим результатом.
Водночас представниця ворожої спецслужби заявила, що нібито має можливість зупинити реалізацію цієї кампанії. Для цього вона може подати "правильний" звіт про співробітника СБУ своєму керівництву, в результаті чого ІПСО може бути скасована. За ці дії вона вимагала 250 тисяч доларів США, які наполягала перерахувати на її криптогаманець", - йдеться в повідомленні.
В СБУ наголосили, що спецслужби РФ намагаються "втемну" використати українські ЗМІ для проведення своєї ІПСО.
Медіа закликали ретельно перевіряти інформацію та її джерела перед публікацією, щоб не поширювати російські наративи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, звідки у генерала СБУ візьметься 250 тисяч доларів?!