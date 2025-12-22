ФСБ намагалася влаштувати провокацію проти глави управління СБУ на Одещині Доровського: погрожували компроматом. ВIДЕО

Спецслужби РФ намагалися влаштувати провокацію проти очільника Одеського управління Служби безпеки Віктора Доровського та шантажували його дружину вигаданим компроматом.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, російські спецслужбісти погрожували поширити інформацію, яку на нього нібито зібрала російська ФСБ.

Для цього представниця ворожої спецслужби вийшла на контакт з дружиною Доровського, повідомила про плани ФСБ щодо дискредитації посадовця СБУ, а в підсумку - за хабар запропонувала перешкодити цій інформаційній атаці.

В СБУ зафіксували всі погрози рашистів, оскільки Віктор Доровський особисто передав відповідну інформацію підрозділам внутрішньої безпеки СБУ.

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Що відомо?

27 березня 2025 року невідома на той момент особа через месенджер повідомила дружині Доровського про підготовку в ФСБ інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію посадовця СБУ.

Зокрема, йшлося про поширення "компрометуючих матеріалів" через телеграм-канали та засоби масової інформації.

Інформація, яку наводила зазначена особа, не відповідала дійсності, наголосили в СБУ.

Пізніше встановили, що дружині посадовця СБУ дзвонила представниця ФСБ.

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"У ході розмови вона підкреслила, що для ворожої спецслужби головне – домогтися звільнення генерала СБУ з посади. Це в фсб вважається дуже високим результатом.

Водночас представниця ворожої спецслужби заявила, що нібито має можливість зупинити реалізацію цієї кампанії. Для цього вона може подати "правильний" звіт про співробітника СБУ своєму керівництву, в результаті чого ІПСО може бути скасована. За ці дії вона вимагала 250 тисяч доларів США, які наполягала перерахувати на її криптогаманець", - йдеться в повідомленні.

В СБУ наголосили, що спецслужби РФ намагаються "втемну" використати українські ЗМІ для проведення своєї ІПСО.

Медіа закликали ретельно перевіряти інформацію та її джерела перед публікацією, щоб не поширювати російські наративи.

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