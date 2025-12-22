Дикий волк, которого держали в квартире Киева, напал на женщину: животное забрали зооволонтеры
В одном из многоэтажных домов Оболонского района Киева в течение длительного времени женщина содержала дикого волка. Из-за непригодных условий жизни у животного проявилась агрессия –– он покусал киевлянку.
Об этом сообщила зоозащитная организация "Центр спасения диких животных", информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам зоозащитников, женщина, имя которой не называют, уже длительное время содержала дикое животное у себя дома.
На днях волк напал на нее, разорвав руку и покусав за бедро. В организации считают, что такое агрессивное поведение было вызвано тем, что хищник жил в непригодных условиях.
Волк проживал у нее в квартире вместе с собаками.
"Кроме того, что дикое животное содержалось в квартире, там еще и ужасная антисанитария, грязь, ужасная вонь, волк не имеет ни вакцин, ни обработок", - рассказали волонтеры.
Волка забрали
Когда волк покусал женщину, ее соседи вызвали скорую помощь. В больнице пострадавшей зашили раны, однако домой она не смогла попасть, поскольку волк продолжал вести себя агрессивно. Тогда она позвонила в "Центр спасения диких животных" и попросила забрать зверя.
- На месте ветеринары через щель во входной двери ввели агрессивному волку анестезию. Когда препараты подействовали, обездвиженное животное удалось забрать из квартиры.
- Врачи проверили состояние здоровья хищника, взяли у него кровь на анализы, а также вакцинировали. Впоследствии его перенесли в машину, где в специальной клетке перевезли в более подходящее для проживания место.
В организации рассказали, что 7 лет назад у киевлянки уже изымали двух волков — Армана и Малыша. После лечения они отправились жить за границу.
Как добавили зоозащитники, очередного волка женщина приобрела на одном из сайтов. Теперь зоозащитники договорились с жителями многоэтажки, что они проинформируют в случае появления новых диких животных у их соседки.
