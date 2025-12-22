Дикий волк, которого держали в квартире Киева, напал на женщину: животное забрали зооволонтеры

В одном из многоэтажных домов Оболонского района Киева в течение длительного времени женщина содержала дикого волка. Из-за непригодных условий жизни у животного проявилась агрессия –– он покусал киевлянку.

Об этом сообщила зоозащитная организация "Центр спасения диких животных", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По словам зоозащитников, женщина, имя которой не называют, уже длительное время содержала дикое животное у себя дома.

На днях волк напал на нее, разорвав руку и покусав за бедро. В организации считают, что такое агрессивное поведение было вызвано тем, что хищник жил в непригодных условиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Владелицу "миниприюта" в Киевской области, где замучили 51 животное, арестовали

Волк проживал у нее в квартире вместе с собаками.

"Кроме того, что дикое животное содержалось в квартире, там еще и ужасная антисанитария, грязь, ужасная вонь, волк не имеет ни вакцин, ни обработок", - рассказали волонтеры.

Волка забрали

Когда волк покусал женщину, ее соседи вызвали скорую помощь. В больнице пострадавшей зашили раны, однако домой она не смогла попасть, поскольку волк продолжал вести себя агрессивно. Тогда она позвонила в "Центр спасения диких животных" и попросила забрать зверя.

На месте ветеринары через щель во входной двери ввели агрессивному волку анестезию. Когда препараты подействовали, обездвиженное животное удалось забрать из квартиры.

Врачи проверили состояние здоровья хищника, взяли у него кровь на анализы, а также вакцинировали. Впоследствии его перенесли в машину, где в специальной клетке перевезли в более подходящее для проживания место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зоозащитница рассказала о катастрофическом состоянии животных на ГП "Рыхальское". ФОТО

В организации рассказали, что 7 лет назад у киевлянки уже изымали двух волков — Армана и Малыша. После лечения они отправились жить за границу.

Как добавили зоозащитники, очередного волка женщина приобрела на одном из сайтов. Теперь зоозащитники договорились с жителями многоэтажки, что они проинформируют в случае появления новых диких животных у их соседки.