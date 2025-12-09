Зоозащитница рассказала о катастрофическом состоянии животных на ГП "Рыхальское". ФОТО

В Звягильском районе Житомирской области страдают беззащитные животные, однако полиция полностью игнорирует этот факт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила зоозащитница Марина Суркова, информирует Цензор.НЕТ.

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Зоозащитница Суркова подчеркнула, что правоохранители полностью проигнорировали ужасное состояние животных, живущих на предприятии.

"Животные в катастрофическом состоянии. Это - криминал, а не хозяйственный спор. На предприятии содержатся коровы и телята в состоянии, которое невозможно объяснить "тяжелой ситуацией": истощенные, совсем худые животные; коровы и телята едят гнилую солому; признаки длительного обезвоживания; телята, лежащие в жидких экскрементах; молоко, в котором, по словам крестьян, гной (а, значит, у коров мастит); антисанитария в коровнике и отсутствие ухода. Это не просто "проблемы с имуществом" или "хозяйственный конфликт".

Это - прямые признаки жестокого обращения с животными, подпадающие под ст. 299 Уголовного кодекса Украины", - заявила Суркова.

По ее словам, действующее законодательство Украины обязывает полицию действовать немедленно, в частности внести сведения в ЕРДР; изъять животных в Порядке, утвержденном Постановлением КМУ от 08.09.23 #1010; осмотреть места содержания и провести ветеринарный осмотр коров, чтобы зафиксировать и собрать доказательства уголовного правонарушения; провести досудебное расследование и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности за жестокое обращение с животными.

Однако полиция вообще не отреагировала на жестокое обращение с животными, как будто этой ситуации не существует.

В связи с этим Ассоциация зоозащитных организаций Украины (АЗОУ), которую возглавляет Суркова, обратилась с заявлением в Звягильский РВП ГУНП и ГУНП в Житомирской области об открытии уголовного производства по ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными).









"И это не о политике. Не о рейдерстве. Это о животных, которые сейчас страдают, о бездействии полиции и о законе, который должен действовать для всех", - подытожила Марина Суркова.

Ранее СМИ сообщали, что скандал на ГП "Рыхальское" продолжается уже около месяца.

"Сейчас работу госпредприятия блокируют ставленники Фонда государственного имущества Украины в сопровождении вооруженной охраны из воинской части А 5139. Военные уже применяли перцовый газ против людей и угрожали использовать физическую силу и огнестрельное оружие в случае, если крестьяне будут защищать предприятие, на котором работают", - говорилось в сообщении журналистов.