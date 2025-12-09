Зоозахисниця розповіла про катастрофічний стан тварин на ДП "Рихальське". ФОТО

У Звягільському районі Житомирської області страждають беззахисні тварини, проте поліція повністю ігнорує цей факт.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила зоозахисниця Марина Суркова, інформує Цензор.НЕТ.

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Зоозахисниця Суркова наголосила, що правоохоронці повністю проігнорували жахливий стан тварин, які живуть на підприємтсві.

"Тварини в катастрофічному стані. Це - кримінал, а не господарський спір. На підприємстві утримуються корови і телята у стані, який неможливо пояснити "важкою ситуацією": виснажені, геть худі тварини; корови і телята їдять гнилу солому; ознаки тривалого зневоднення; телята, що лежать у рідких екскрементах; молоко, у якому, за словами селян, гній (а, значить, у корів мастит); антисанітарія в корівнику і відсутність догляду. Це не просто "проблеми із майном" чи "господарський конфлікт".

Це - прямі ознаки жорстокого поводження з тваринами, що підпадають під ст. 299 Кримінального кодексу України", - заявила Суркова.

За її словами, чинне законодавство України зобов’язує поліцію діяти негайно, зокрема внести відомості до ЄРДР; вилучити тварин в Порядку, затвердженому Постановою КМУ від 08.09.23 #1010; оглянути місця утримання та здійснити ветогляд корів, щоб зафіксувати та зібрати докази кримінального правопорушення; провести досудове розслідування і забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Проте поліція взагалі не відреагувала на жорстоке поводження з тваринами, ніби цієї ситуації не існує.

У звʼязку з цим Асоціація зоозахисних організацій України (АЗОУ), яку очолює Суркова, звернулась з заявою до Звягільського РВП ГУНП та ГУНП в Житомирській області щодо відкриття кримінального провадження за ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами).









"І це не про політику. Не про рейдерство. Це про тварин, які зараз страждають, про бездіяльність поліції і про закон, який повинен діяти для всіх", - підсумувала Марина Суркова.

Раніше ЗМІ повідомляли, що скандал на ДП "Рихальське" триває вже близько місяця.

"Наразі роботу держпідприємства блокують ставленики Фонду державного майна України у супроводі озброєної охорони з військової частини А 5139. Військові вже застосовували перцевий газ проти людей та погрожували використати фізичну силу й вогнепальну зброю у разі, якщо селяни будуть захищати підприємство, на якому працюють", - йшлось у повідомлені журналістів.