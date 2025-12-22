Владелицу "мини-приюта" на Киевщине, где замучили 51 животное, арестовали

Фото: Скриншот / Сніжана Бугрик

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для владелицы "миниприюта" в селе Кременище Киевской области, где зоозащитники нашли тела 51 замученного животного.

Об этом общественная организация URSA сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Решение суда

Животными занималась "волонтер" под ником Виктория Дикая. Еще 40 больных кошек и одну собаку у женщины изъяли.

18 декабря открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с двумя и более животными).

19 декабря полицейские задержали Галину Б.

20 декабря женщине вручили подозрение.

В понедельник, 22 декабря, суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как отметили в организации, это исключительная мера пресечения, которая применяется исключительно в случае, если ни одна из более мягких превентивных мер не сможет предотвратить такие риски, как укрывательство, влияние на свидетелей/потерпевших, совершение нового преступления.

В организации пообещали сообщать о дальнейшем развитии событий.

Что предшествовало

Ранее в селе Кременище Киевской области правоохранители и зоозащитники обнаружили десятки тел погибших животных.

По словам зоозащитников, Виктория Дикая позиционировала себя как волонтер и принимала животных на передержку.

Животные, о которых "заботилась" Галина, погибали от голода, болезней, жажды. Некоторые животные ели тех, кто умер, а некоторые умирали в объятиях друг друга. Четвероногие пытались выбраться из закрытого пространства, в которое их помещала "волонтер", и царапали стены.

