Владелицу "мини-приюта" на Киевщине, где замучили 51 животное, арестовали
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для владелицы "миниприюта" в селе Кременище Киевской области, где зоозащитники нашли тела 51 замученного животного.
Об этом общественная организация URSA сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Решение суда
Животными занималась "волонтер" под ником Виктория Дикая. Еще 40 больных кошек и одну собаку у женщины изъяли.
18 декабря открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с двумя и более животными).
- 19 декабря полицейские задержали Галину Б.
- 20 декабря женщине вручили подозрение.
- В понедельник, 22 декабря, суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как отметили в организации, это исключительная мера пресечения, которая применяется исключительно в случае, если ни одна из более мягких превентивных мер не сможет предотвратить такие риски, как укрывательство, влияние на свидетелей/потерпевших, совершение нового преступления.
В организации пообещали сообщать о дальнейшем развитии событий.
Что предшествовало
- Ранее в селе Кременище Киевской области правоохранители и зоозащитники обнаружили десятки тел погибших животных.
- По словам зоозащитников, Виктория Дикая позиционировала себя как волонтер и принимала животных на передержку.
- Животные, о которых "заботилась" Галина, погибали от голода, болезней, жажды. Некоторые животные ели тех, кто умер, а некоторые умирали в объятиях друг друга. Четвероногие пытались выбраться из закрытого пространства, в которое их помещала "волонтер", и царапали стены.
