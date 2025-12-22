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Новини Жорстоке поводження з тваринами
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Власницю "мініпритулку" на Київщині, де закатували 51 тварину, заарештували

На Київщині заарештували власницю притулку, де загинули понад 50 тварин
Фото: Скриншот / Сніжана Бугрик

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для власниці "мініпритулку" у селі Кременище Київської області, де зоозахисники знайшли тіла 51 закатованої тварини

Про це громадська організація URSA повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення суду

Тваринами опікувалася "волонтерка" під ніком Вікторія Дика. Ще 40 хворих котів та одну собаку у жінки вилучили.

18 грудня відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження щодо двох і більше тварин).

  • 19 грудня поліцейські затримала Галину Б.
  • 20 грудня жінці вручили підозру.
  • У понеділок, 22 грудня, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 51 тварину закатували до смерті в приватному "мініпритулку" на Київщині: поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як зауважили в організації, це вийнятковий запобіжний захід, який застосовується виключно у разі, якщо жоден із більш м’яких превентивних заходів не зможе запобігти таким ризикам, як переховування, вплив на свідків/потерпілих, вчинення нового злочину.

В організації пообіцяли повідомляти про подальший розвиток подій.

Що передувало

  • Раніше у селі Кременище Київської області правоохоронці та зоозахисники виявили десятки тіл загиблих тварин.
  • За словами зоозахисників, Вікторія Дика позиціонувала себе як волонтерка та приймала тварин на перетримку.
  • Тварини, якими"опікувалася" Галина, гинули від голоду, хвороб, спраги. Деякі тварини їли тих, хто помер, а деякі помирали в обіймах один одного. Чотирилапі намагалися вибратися з закритого простору, в який їх поміщала "волонтерка" та шкрябали стіни.

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Автор: 

тварини (512) Київська область (4695) суд (11967) захист тварин (89) Обухівський район (61) Кременище (1)
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Топ коментарі
+17
Її тварину туди закрить,а скільки ще таких волонтерів розвелось.Оце правильно,а тепер не давать їсти і пить,нехай попробує,що це таке.
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22.12.2025 19:49 Відповісти
+14
Четвертувати недолюдину
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22.12.2025 19:47 Відповісти
+13
Мразота!
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22.12.2025 19:47 Відповісти

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