Власницю "мініпритулку" на Київщині, де закатували 51 тварину, заарештували

Фото: Скриншот / Сніжана Бугрик

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для власниці "мініпритулку" у селі Кременище Київської області, де зоозахисники знайшли тіла 51 закатованої тварини.

Про це громадська організація URSA повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення суду

Тваринами опікувалася "волонтерка" під ніком Вікторія Дика. Ще 40 хворих котів та одну собаку у жінки вилучили.

18 грудня відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження щодо двох і більше тварин).

19 грудня поліцейські затримала Галину Б.

20 грудня жінці вручили підозру.

У понеділок, 22 грудня, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Як зауважили в організації, це вийнятковий запобіжний захід, який застосовується виключно у разі, якщо жоден із більш м’яких превентивних заходів не зможе запобігти таким ризикам, як переховування, вплив на свідків/потерпілих, вчинення нового злочину.

В організації пообіцяли повідомляти про подальший розвиток подій.

Що передувало

Раніше у селі Кременище Київської області правоохоронці та зоозахисники виявили десятки тіл загиблих тварин.

За словами зоозахисників, Вікторія Дика позиціонувала себе як волонтерка та приймала тварин на перетримку.

Тварини, якими"опікувалася" Галина, гинули від голоду, хвороб, спраги. Деякі тварини їли тих, хто помер, а деякі помирали в обіймах один одного. Чотирилапі намагалися вибратися з закритого простору, в який їх поміщала "волонтерка" та шкрябали стіни.

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