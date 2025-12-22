Власницю "мініпритулку" на Київщині, де закатували 51 тварину, заарештували
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для власниці "мініпритулку" у селі Кременище Київської області, де зоозахисники знайшли тіла 51 закатованої тварини.
Про це громадська організація URSA повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Рішення суду
Тваринами опікувалася "волонтерка" під ніком Вікторія Дика. Ще 40 хворих котів та одну собаку у жінки вилучили.
18 грудня відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження щодо двох і більше тварин).
- 19 грудня поліцейські затримала Галину Б.
- 20 грудня жінці вручили підозру.
- У понеділок, 22 грудня, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як зауважили в організації, це вийнятковий запобіжний захід, який застосовується виключно у разі, якщо жоден із більш м’яких превентивних заходів не зможе запобігти таким ризикам, як переховування, вплив на свідків/потерпілих, вчинення нового злочину.
В організації пообіцяли повідомляти про подальший розвиток подій.
Що передувало
- Раніше у селі Кременище Київської області правоохоронці та зоозахисники виявили десятки тіл загиблих тварин.
- За словами зоозахисників, Вікторія Дика позиціонувала себе як волонтерка та приймала тварин на перетримку.
- Тварини, якими"опікувалася" Галина, гинули від голоду, хвороб, спраги. Деякі тварини їли тих, хто помер, а деякі помирали в обіймах один одного. Чотирилапі намагалися вибратися з закритого простору, в який їх поміщала "волонтерка" та шкрябали стіни.
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