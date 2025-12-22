Дикий вовк, якого тримали у квартирі Києва, напав на жінку: тварину забрали зооволонтери

У одній з багатоповерхівок Оболонського району Києва протягом тривалого часу жінка утримувала дикого вовка. Через непридатні умови життя у тварини з'явилася агресія –– він покусав киянку.

Про це повідомила зоозахисна організація "Центр порятунку диких тварин", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За словами зоозахисників, жінка, ім’я якої не називають, вже тривалий час утримувала дику тварину в себе вдома.

Днями вовк напав на неї, розірвавши руку та покусавши за стегно. В організації вважають, що така агресивна поведінка була спричинена тим, що хижак жив в непридатних умовах.

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Вовк проживав у неї у квартирі разом із собаками.

"Окрім того, що дика тварина утримувалась у квартирі, там ще й страшна антисанітарія, бруд, жахливий сморід, вовк не має ані вакцин, ані обробок", - розповіли волонтери.

Вовка забрали

Коли вовк покусав жінку, її сусіди викликали швидку допомогу. У лікарні постраждалій зашили рани, однак додому вона не змогла потрапити, оскільки вовк продовжував поводитися агресивно. Тоді вона зателефонувала в "Центр порятунку диких тварин" і попросила забрати звіра.

На місці ветеринари через щілину у вхідних дверях ввели агресивному вовку анестезію. Коли препарати подіяли, знерухомлену тварину вдалося забрати з квартири.

Лікарі перевірили стан здоров'я хижака, взяли в нього кров на аналізи, а також вакцинували. Згодом його перенесли машину, де в спеціальній клітці перевезли в більш придатне для проживання місце.

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В організації розповіли, що 7 років тому в киянки вже вилучали двох вовків — Армана та Малиша. Після лікування вони відправилися жити за кордон.

Як додали зоозахисники, чергового вовка жінка придбала на одному з сайтів. Тепер зоозахисники домовилися із жителями багатоповерхівки, що вони проінформують у разі появи нових диких тварин в їхньої сусідки.