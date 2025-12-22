Дикий вовк, якого тримали у квартирі Києва, напав на жінку: тварину забрали зооволонтери
У одній з багатоповерхівок Оболонського району Києва протягом тривалого часу жінка утримувала дикого вовка. Через непридатні умови життя у тварини з'явилася агресія –– він покусав киянку.
Про це повідомила зоозахисна організація "Центр порятунку диких тварин", інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
За словами зоозахисників, жінка, ім’я якої не називають, вже тривалий час утримувала дику тварину в себе вдома.
Днями вовк напав на неї, розірвавши руку та покусавши за стегно. В організації вважають, що така агресивна поведінка була спричинена тим, що хижак жив в непридатних умовах.
Вовк проживав у неї у квартирі разом із собаками.
"Окрім того, що дика тварина утримувалась у квартирі, там ще й страшна антисанітарія, бруд, жахливий сморід, вовк не має ані вакцин, ані обробок", - розповіли волонтери.
Вовка забрали
Коли вовк покусав жінку, її сусіди викликали швидку допомогу. У лікарні постраждалій зашили рани, однак додому вона не змогла потрапити, оскільки вовк продовжував поводитися агресивно. Тоді вона зателефонувала в "Центр порятунку диких тварин" і попросила забрати звіра.
- На місці ветеринари через щілину у вхідних дверях ввели агресивному вовку анестезію. Коли препарати подіяли, знерухомлену тварину вдалося забрати з квартири.
- Лікарі перевірили стан здоров'я хижака, взяли в нього кров на аналізи, а також вакцинували. Згодом його перенесли машину, де в спеціальній клітці перевезли в більш придатне для проживання місце.
В організації розповіли, що 7 років тому в киянки вже вилучали двох вовків — Армана та Малиша. Після лікування вони відправилися жити за кордон.
Як додали зоозахисники, чергового вовка жінка придбала на одному з сайтів. Тепер зоозахисники домовилися із жителями багатоповерхівки, що вони проінформують у разі появи нових диких тварин в їхньої сусідки.
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