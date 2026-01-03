РУС
Новости Жестокое обращение с животными Фельдман Экопарк
2 630 22

Зоозащитники обвинили владельца экопарка под Харьковом в жестоком обращении с животными после обстрела РФ

удар по экопарку Фельдмана

Зоозащитники обвинили основателя "Фельдман Экопарка", народного депутата Александра Фельдмана в жестоком обращении с животными. Накануне экопарк под Харьковом попал под российский авиаудар. Там ответили на критику.

Об этом сообщила Ассоциация зоозащитных организаций Украины (АЗОУ), передает Цензор.НЕТ.

Заявление зоозащитников

В Ассоциации напомнили, что в результате российского авиаудара 1 января погибли элитные птицы — попугаи и фазаны, а львы получили ранения. Также пострадала волонтер, а о состоянии тигров долгое время не сообщалось.

Как подчеркнули зоозащитники, экопарк уже не впервые попадает под обстрел. В начале полномасштабного вторжения, по информации АЗОУ, в результате боевых действий там погибли львы, тигры, медведи, орангутанги, копытные, черепахи, многочисленные виды птиц.

  • Зоозащитники также напомнили, что в 2022 году в результате обстрелов погибли шесть сотрудников и волонтеров экопарка, среди них - 15-летний юноша, который помогал своим родителям эвакуировать животных.

Обвинения Фельдмана в пиаре

Зоозащитники обвинили нардепа в нецелевом использовании средств, собранных на эвакуацию животных, и создании риска для обитателей зверинца: "Фонд Фельдмана начал раздавать продуктовые наборы харьковчанам, демонстрируя "заботу о людях". При этом еще за несколько дней до этого Фельдман публично заявлял, что у него нет денег на эвакуацию животных".

"Линия боевых действий — примерно в 20 км. КАБы летают регулярно. И несмотря на это Фельдман восстанавливает экопарк и снова свозит туда животных. Привозит новых. Разводит. Публично гордится "рождением". Приглашает детей в контактный зоопарк "поиграть" со львятами, ягуарами. Вывозит животных в торговые центры для развлечений", - заявили в Ассоциации.

Там добавили, что неоднократно публично предупреждали об опасности для животных. Также в АЗОУ сообщили, что экопарк Фельдмана официально не является зоопарком и не имеет права разводить животных. Также экопарк, по их словам, прикрывается статусом "реабилитационного центра", чтобы выдавать животных, купленных у "черных разводчиков" или привезенных контрабандой за "спасенных".

"Жестокость к животным - это не только избиение. Это сознательная безответственность, содержание в условиях смертельной опасности, использование животных в собственных интересах, стимулирование черного рынка", - подчеркнули зоозащитники.

Ассоциация подала заявление в полицию

В АЗОУ рассказали, что после последнего обстрела они подали заявление в правоохранительные органы по факту жестокого обращения с животными. Кроме того, призвали Фельдмана раздать животных приютам и реабилитационным центрам и больше не восстанавливать свой экопарк.

Реакция экопарка

В "Фельдман Экопарк" рассказали, что второй день ликвидируют последствия удара: разбирают завалы и переселяют спасенных животных.

Директор экопарка Иван Достов заявил в видеоответе, что зоозащитники "хайпуют и защищают свои амбициозные непонятные планы".

По его словам, вместо помощи пострадавшим животным и людям, отдельные активисты пытаются расшатать ситуацию и посеять внутренний раскол - именно то, чего хочет враг.

"Псевдозоозащитники кричат, что мы нарушаем какие-то правила содержания животных. Именно такие действия сеют раскол в государстве и дестабилизируют ситуацию. Единство и человечность - наше главное оружие. Разрушенные здания мы точно отстроим. Я обещаю, что "Фельдман Экопарк" останется с харьковчанами", - добавил Достов.

животные (961) Фельдман Александр (121) Харьков (7853)
Топ комментарии
+6
Фельдман дрянь і ворюга , для якого екопарк - це спосіб
заробити побільше бабла для своєї кишені , а на звірів йому
( грубо кажучи) начхати !!
Під суд , тварюку 😡
02.01.2026 23:55 Ответить
+6
Дивні ці захисники. В заяві ні слова про злочини росії. Цікаво куди ще вони поскаржились на злочини росії проти тварин, про людей, я так розумію, вони взагалі не думали.
Дурні хайпожери.
Все, абсолютно все, що говорить, що місто живе і буде жити, надихає людей на боротьбу, парк в тому числі!!
03.01.2026 00:08 Ответить
+6
Ти з'їхав з глузду? Навпаки влада допомагає виїхати з сіл, які межують з лінією бойового зіткнення.
03.01.2026 00:49 Ответить
Комментировать
Юлін.
02.01.2026 23:48 Ответить
Фельдман дрянь і ворюга , для якого екопарк - це спосіб
заробити побільше бабла для своєї кишені , а на звірів йому
( грубо кажучи) начхати !!
Під суд , тварюку 😡
02.01.2026 23:55 Ответить
Там безкоштовний вхід.
03.01.2026 00:05 Ответить
Сьогодні в коментарях був допис, що 5 хв. спілкування з тигреням коштує 3000 грн.
03.01.2026 01:10 Ответить
А у торгівельні центри Фельдман також возить тварин безкоштовно?
І мова про інше- для Фельдмана, це політичний піар, а для тваринтщоденна загроза під обстрілами. Як би думав про тварин, вже давно вивіз би у Полтаву напр клад, чи Рівне
03.01.2026 01:21 Ответить
А за жорстоке поводження з людьми, яких тримають на обстрілюваній території без права виїзду, хто відповість?
02.01.2026 23:59 Ответить
Ти з'їхав з глузду? Навпаки влада допомагає виїхати з сіл, які межують з лінією бойового зіткнення.
03.01.2026 00:49 Ответить
А що, в нас обстрілюють лише лінію бойового зіткнення?
03.01.2026 00:54 Ответить
А скіки разів твою хазу під Вологдою вже обстріляли?😂
03.01.2026 01:22 Ответить
А хто в тебе право забрав
03.01.2026 04:09 Ответить
гомику, із зони бойових дій заборони виїзду мешканцям немає.
03.01.2026 08:02 Ответить
Дивні ці захисники. В заяві ні слова про злочини росії. Цікаво куди ще вони поскаржились на злочини росії проти тварин, про людей, я так розумію, вони взагалі не думали.
Дурні хайпожери.
Все, абсолютно все, що говорить, що місто живе і буде жити, надихає людей на боротьбу, парк в тому числі!!
03.01.2026 00:08 Ответить
От дивний це мабуть ви ! В мене знайомі німці волонтерки розказували , що фельдман не гидує брати в них ті крихти , які в могли дійсно могли бути віддані притулкам Які дійсно цієї допомоги потребують. Але в той час фельдман зароблЄ на « 5 хвилинному контакті» з білими тигренятами … це взагалі дичина .. це їє жорстоке поводження з тваринами , а вартість цього контакту коштує 3000 грн . Навіщо він притягнув тварин в місто знову ? Той край , де розташований єкопарк , постійно під обстрілами. !! Але нічого не заважає йому наражати на небезпеку тварин і закликати харківʼян з дітьми приїжджати в екопарк , щоб контактувати з дикими тваринами за гроші. З приводу того , що не ніхто не звинуватив Путіна , то це суто ваша дешева маніпуляція та підміна понять з метою переведення стрілок.
03.01.2026 08:30 Ответить
В чем они хайпажеры ? Что спасают животных ???
И почему они должны думать про людей , если они ЗООзащитники , они спасают только животных !!! Люди сами могут позаботиться о себе, ведь это животные в клетках , а не наоборот…
03.01.2026 08:32 Ответить
З таким призвіщем як фелдьман, воно й не дивно, що це мразь...
03.01.2026 00:16 Ответить
А призвіще тут ні до чого,якщо ти не фашист
03.01.2026 04:11 Ответить
серед фельдманів стільки само мерзоти, як і серед петренків, і якщо він мерзота, то не тому, що фельдман, а тому, що мерзота.
03.01.2026 08:04 Ответить
Я думав,вонив оон скаргу подали або в Грінпіс на рашу....
Щось не подобаютьсч мені такі «зоозахисники»
03.01.2026 05:33 Ответить
Пофиг куда они жалобу подали, лишь бы животных вывезли в другое место и спасли бы их от этого живодера фельдмана .
03.01.2026 08:22 Ответить
То есть , все нормальные эвакуируются с зоны боевых действий , а Фельдмана у нас один с привилегиями ? Конечно … где же он в эвакуации будет бабки зарабатывать ?
03.01.2026 08:31 Ответить
Ненавижу цирки и зоопарки , это издевательство над животными…
03.01.2026 08:35 Ответить
 
 