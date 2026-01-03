Зоозащитники обвинили владельца экопарка под Харьковом в жестоком обращении с животными после обстрела РФ

Зоозащитники обвинили основателя "Фельдман Экопарка", народного депутата Александра Фельдмана в жестоком обращении с животными. Накануне экопарк под Харьковом попал под российский авиаудар. Там ответили на критику.

Об этом сообщила Ассоциация зоозащитных организаций Украины (АЗОУ), передает Цензор.НЕТ.

Заявление зоозащитников

В Ассоциации напомнили, что в результате российского авиаудара 1 января погибли элитные птицы — попугаи и фазаны, а львы получили ранения. Также пострадала волонтер, а о состоянии тигров долгое время не сообщалось.

Как подчеркнули зоозащитники, экопарк уже не впервые попадает под обстрел. В начале полномасштабного вторжения, по информации АЗОУ, в результате боевых действий там погибли львы, тигры, медведи, орангутанги, копытные, черепахи, многочисленные виды птиц.

Зоозащитники также напомнили, что в 2022 году в результате обстрелов погибли шесть сотрудников и волонтеров экопарка, среди них - 15-летний юноша, который помогал своим родителям эвакуировать животных.

Обвинения Фельдмана в пиаре

Зоозащитники обвинили нардепа в нецелевом использовании средств, собранных на эвакуацию животных, и создании риска для обитателей зверинца: "Фонд Фельдмана начал раздавать продуктовые наборы харьковчанам, демонстрируя "заботу о людях". При этом еще за несколько дней до этого Фельдман публично заявлял, что у него нет денег на эвакуацию животных".

"Линия боевых действий — примерно в 20 км. КАБы летают регулярно. И несмотря на это Фельдман восстанавливает экопарк и снова свозит туда животных. Привозит новых. Разводит. Публично гордится "рождением". Приглашает детей в контактный зоопарк "поиграть" со львятами, ягуарами. Вывозит животных в торговые центры для развлечений", - заявили в Ассоциации.

Там добавили, что неоднократно публично предупреждали об опасности для животных. Также в АЗОУ сообщили, что экопарк Фельдмана официально не является зоопарком и не имеет права разводить животных. Также экопарк, по их словам, прикрывается статусом "реабилитационного центра", чтобы выдавать животных, купленных у "черных разводчиков" или привезенных контрабандой за "спасенных".

"Жестокость к животным - это не только избиение. Это сознательная безответственность, содержание в условиях смертельной опасности, использование животных в собственных интересах, стимулирование черного рынка", - подчеркнули зоозащитники.

Ассоциация подала заявление в полицию

В АЗОУ рассказали, что после последнего обстрела они подали заявление в правоохранительные органы по факту жестокого обращения с животными. Кроме того, призвали Фельдмана раздать животных приютам и реабилитационным центрам и больше не восстанавливать свой экопарк.

Реакция экопарка

В "Фельдман Экопарк" рассказали, что второй день ликвидируют последствия удара: разбирают завалы и переселяют спасенных животных.

Директор экопарка Иван Достов заявил в видеоответе, что зоозащитники "хайпуют и защищают свои амбициозные непонятные планы".

По его словам, вместо помощи пострадавшим животным и людям, отдельные активисты пытаются расшатать ситуацию и посеять внутренний раскол - именно то, чего хочет враг.

"Псевдозоозащитники кричат, что мы нарушаем какие-то правила содержания животных. Именно такие действия сеют раскол в государстве и дестабилизируют ситуацию. Единство и человечность - наше главное оружие. Разрушенные здания мы точно отстроим. Я обещаю, что "Фельдман Экопарк" останется с харьковчанами", - добавил Достов.

