Из-за жестокого обращения погибло 51 животное: сообщено о подозрении фигурантке дела. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полицейские Киевской области сообщили о подозрении фигурантке дела о жестоком обращении с животными.
В Обуховском районе из-за противоправных действий женщины, которая по месту жительства создала приют для животных, погибли эвакуированные из зоны боевых действий коты, передает Цензор.НЕТ.
Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы
Правоохранители установили, что 55-летняя женщина по месту своего проживания самостоятельно создала приют для животных. Фигурантка принимала на передержку эвакуированных кошек из зоны боевых действий.
Четвероногих женщина держала в закрытом доме в антисанитарных условиях, лишив их еды и воды, а также надлежащего медицинского ухода, что привело к их массовой гибели.
Злоумышленница задержана. Вещественные доказательства изъяты.
Следователи полиции под процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры сообщили о подозрении женщине по факту жестокого обращения с двумя и более животными.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.
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