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Новости Фото Жестокое обращение с животными
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Из-за жестокого обращения погибло 51 животное: сообщено о подозрении фигурантке дела. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские Киевской области сообщили о подозрении фигурантке дела о жестоком обращении с животными.

В Обуховском районе из-за противоправных действий женщины, которая по месту жительства создала приют для животных, погибли эвакуированные из зоны боевых действий коты, передает Цензор.НЕТ.

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Правоохранители установили, что 55-летняя женщина по месту своего проживания самостоятельно создала приют для животных. Фигурантка принимала на передержку эвакуированных кошек из зоны боевых действий.

Четвероногих женщина держала в закрытом доме в антисанитарных условиях, лишив их еды и воды, а также надлежащего медицинского ухода, что привело к их массовой гибели.

Злоумышленница задержана. Вещественные доказательства изъяты.

Следователи полиции под процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры сообщили о подозрении женщине по факту жестокого обращения с двумя и более животными.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

животные
животные
животные
животные

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Автор: 

животные (953) Киевская область (4735) Нацполиция (17055) защита животных (84) Обуховский район (56)
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