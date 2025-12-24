Через жорстоке поводження загинула 51 тварина: повідомлено про підозру фігурантці справи. ФОТОрепортаж

Поліцейські Київщини повідомили про підозру фігурантці у справі про жорстоке поводження з тваринами.

На Обухівщині через протиправні дії жінки, яка за місцем проживання створила притулок для тварин, загинули евакуйовані із зони бойових дій коти, передає Цензор.НЕТ.

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Правоохоронці встановили, що 55-річна жінка за місцем свого проживання самостійно створила притулок для тварин. Фігурантка приймала на перетримку евакуйованих котів із зони бойових дій.

Чотирилапих жінка тримала в закритому будинку в антисанітарних умовах, позбавивши їх їжі та води, а також належного медичного догляду, що призвело до їх масової загибелі.

Зловмисницю затримано. Речові докази вилучено.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомили про підозру жінці за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.









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