Тіло жінки виявили під завалами в Харкові: ймовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика

У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальниками було виявлено тіло жінки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що про жертву відомо?

За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика.

"Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби", - уточнив Синєгубов.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.

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Удар по Харкову 2 січня

2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.

П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.

Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.

Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.

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