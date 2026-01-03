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Тіло жінки виявили під завалами в Харкові: ймовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика
У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальниками було виявлено тіло жінки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Що про жертву відомо?
За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика.
"Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби", - уточнив Синєгубов.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.
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