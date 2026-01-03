1 289 3
Тело женщины обнаружили под завалами в Харькове: вероятно, это мама погибшего 3-летнего мальчика
В ночь на 3 января под завалами в Харькове спасателями было обнаружено тело женщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о жертве?
По предварительной информации, это может быть мать погибшего мальчика.
"Продолжается поисково-спасательная операция. На месте вражеского удара работают экстренные службы", - уточнил Синегубов.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика, спасательная операция продолжается.
Удар по Харькову 2 января
- 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.
-
Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.
-
Повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.
- Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.
