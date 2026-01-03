РУС
Тело женщины обнаружили под завалами в Харькове: вероятно, это мама погибшего 3-летнего мальчика

наслідки

В ночь на 3 января под завалами в Харькове спасателями было обнаружено тело женщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о жертве?

По предварительной информации, это может быть мать погибшего мальчика.

"Продолжается поисково-спасательная операция. На месте вражеского удара работают экстренные службы", - уточнил Синегубов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика, спасательная операция продолжается.

Читайте также: Украина ждет жесткой реакции на удар РФ по Харькову от стран, которые поверили в фейк об "атаке" на Путина, - МИД

Удар по Харькову 2 января

  • 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.

  • Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.

  • Повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.

  • Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.

Также читайте: Зоозащитники обвинили владельца экопарка под Харьковом в жестоком обращении с животными после обстрела РФ

Автор: 

обстрел (31139) Харьков (7853) жертва (336)
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
03.01.2026 07:20 Ответить
Поки за кожного вбитого цивільного українця не почнуть вбивати трьох цивильних кацапів (враховуючи співвідношення населення рф і України 3 :1) - ця війна теж саме, що ігра в піддавки на користь путіна.
03.01.2026 07:56 Ответить
Щоб ви виздихали рашиські варвари ,смерть терористу путіну.
03.01.2026 08:13 Ответить
 
 