Тело женщины обнаружили под завалами в Харькове: вероятно, это мама погибшего 3-летнего мальчика

В ночь на 3 января под завалами в Харькове спасателями было обнаружено тело женщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о жертве?

По предварительной информации, это может быть мать погибшего мальчика.

"Продолжается поисково-спасательная операция. На месте вражеского удара работают экстренные службы", - уточнил Синегубов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика, спасательная операция продолжается.

Читайте также: Украина ждет жесткой реакции на удар РФ по Харькову от стран, которые поверили в фейк об "атаке" на Путина, - МИД

Удар по Харькову 2 января

2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.

Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.

Повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.

Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.

Также читайте: Зоозащитники обвинили владельца экопарка под Харьковом в жестоком обращении с животными после обстрела РФ