До пяти человек возросло число погибших в результате удара РФ по Харькову 2 января

Число погибших в результате атаки российских войск на Харьков возросло до пяти, на месте удара обнаружили еще один фрагмент тела.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"На месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела. Таким образом, количество погибших от пятничных взрывов возросло до пяти", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика, спасательная операция продолжается.

В ночь на 3 января под завалами в Харькове спасатели обнаружили тело женщины, предположительно, это мама погибшего 3-летнего мальчика.

Позже, вечером и в ночь на 4 января, на месте взрывов были обнаружены фрагменты тел еще двух человек.

Удар по Харькову 2 января

2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.

Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.

Повреждены окна и фасады в соседних домах.

Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.

