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Удар РФ по Харкову 2 січня: кількість загиблих зросла до шести
Кількість загиблих внаслідок атаки російських військ на Харків 2 січня зросла до шести. На місці ворожого удару виявили фрагменти тіла ще однієї людини.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кількість загиблих зросла
"Фрагменти тіла ще одного загиблого виявлено в Харкові на місці ворожих ударів", - повідомив посадовець.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.
- У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальники виявили тіло жінки, імовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика.
- Увечері 3 січня повідомлялося, що на місті ворожого удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.
- Згодом повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Харків зросла до пʼяти.
Удар по Харкову 2 січня
- 2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.
- П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.
- Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.
- Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.
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