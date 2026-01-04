Удар РФ по Харкову 2 січня: кількість загиблих зросла до шести

Кількість загиблих внаслідок атаки російських військ на Харків 2 січня зросла до шести. На місці ворожого удару виявили фрагменти тіла ще однієї людини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кількість загиблих зросла

"Фрагменти тіла ще одного загиблого виявлено в Харкові на місці ворожих ударів", - повідомив посадовець.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.

У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальники виявили тіло жінки, імовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика.

Увечері 3 січня повідомлялося, що на місті ворожого удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

Згодом повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Харків зросла до пʼяти.

Удар по Харкову 2 січня

2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.

П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.

Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.

Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.

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