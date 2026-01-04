Удар РФ по Харькову 2 января: число погибших возросло до шести
Число погибших вследствие атаки российских войск на Харьков 2 января возросло до шести. На месте вражеского удара обнаружили фрагменты тела еще одного человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Число погибших возросло
"Фрагменты тела еще одного погибшего обнаружены в Харькове на месте вражеских ударов", - сообщил чиновник.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика, спасательная операция продолжается.
- В ночь на 3 января под завалами в Харькове спасатели обнаружили тело женщины, вероятно, это мама погибшего 3-летнего мальчика.
- Вечером 3 января сообщалось, что на месте вражеского удара найдены фрагменты тела еще одного человека.
- Впоследствии сообщалось, что количество погибших вследствие атаки российских войск на Харьков возросло до пяти.
Удар по Харькову 2 января
- 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.
- Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.
- Повреждены окна и фасады в соседних домах.
- Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.
