РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10437 посетителей онлайн
Новости атака шахедов на Харьков
1 302 8

Враг атакует Харьков: зафиксировано не менее 3 ударов (обновлено)

шахид над Харьковом

В настоящее время войска РФ наносят ракетные удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть попадания

По его словам, уже зафиксировано как минимум 2 попадания.

В частности, как отмечается, зафиксирован удар по городу - предварительно, по промзоне Слободского района.

"Еще один удар по городу. Примерно тот же район", - добавил позже Терехов.

По данным Воздушных сил, враг также атакует город ударными БПЛА.

Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Харькову 2 января: число погибших возросло до шести

В 12.57 Терехов сообщил о новом ракетном ударе по городу. 

Удар по Харькову 2 января

  • 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.
  • Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.
  • Повреждены окна и фасады в соседних домах.
  • Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.

Читайте также: До пяти человек возросло число погибших в результате удара РФ по Харькову 2 января

Автор: 

беспилотник (4705) обстрел (31178) Харьков (7861)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щойно шостий...ще летять
показать весь комментарий
05.01.2026 13:05 Ответить
Співчуваю (( Світло, вода є хоч? Опалення?
показать весь комментарий
05.01.2026 13:57 Ответить
Блин, я уже сбился со счета
показать весь комментарий
05.01.2026 13:15 Ответить
Балістика?
показать весь комментарий
05.01.2026 13:58 Ответить
А по мацкві як не було, так і нема! Нема навіть по бєлгороду!
показать весь комментарий
05.01.2026 13:17 Ответить
Володимире Зєлєньській! Де твоя президентська обіцянка - 3000 ракет "фламінго" до кінця 2025 року? Де вони, Володю???
показать весь комментарий
05.01.2026 13:18 Ответить
У багажі із двушечками поїхали.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:47 Ответить
А ми говоримо про те що ми даєм відсіч,і всьо
показать весь комментарий
05.01.2026 13:25 Ответить
 
 