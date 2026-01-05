Враг атакует Харьков: зафиксировано не менее 3 ударов (обновлено)

В настоящее время войска РФ наносят ракетные удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть попадания

По его словам, уже зафиксировано как минимум 2 попадания.

В частности, как отмечается, зафиксирован удар по городу - предварительно, по промзоне Слободского района.

"Еще один удар по городу. Примерно тот же район", - добавил позже Терехов.

По данным Воздушных сил, враг также атакует город ударными БПЛА.

Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.

В 12.57 Терехов сообщил о новом ракетном ударе по городу.

Удар по Харькову 2 января

2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.

Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.

Повреждены окна и фасады в соседних домах.

Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.

