Враг атакует Харьков: зафиксировано не менее 3 ударов (обновлено)
В настоящее время войска РФ наносят ракетные удары по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть попадания
По его словам, уже зафиксировано как минимум 2 попадания.
В частности, как отмечается, зафиксирован удар по городу - предварительно, по промзоне Слободского района.
"Еще один удар по городу. Примерно тот же район", - добавил позже Терехов.
По данным Воздушных сил, враг также атакует город ударными БПЛА.
Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.
В 12.57 Терехов сообщил о новом ракетном ударе по городу.
Удар по Харькову 2 января
- 2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.
- Пятиэтажка разрушена, также разрушена часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома.
- Повреждены окна и фасады в соседних домах.
- Оборваны контактные сети, провода электропередач и повреждены светофоры. Повреждены 13 автомобилей.
