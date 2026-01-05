РУС
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
5 440 5

Враг атаковал Киев: повреждено медучреждение, погиб человек (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате атаки погиб один человек... Количество пострадавших возросло до двух человек", - говорится в сообщении.

По информации начальника Оболонской РГА Кирилла Фесика, обломки упали на частное медицинское учреждение. В нем во время атаки находились около 70 человек.

"Спасатели и все профильные службы делают все возможное для безопасной эвакуации персонала и пациентов", - отметил Фесик.

Состояние пострадавших

Мэр Виталий Кличко сообщил, что из 26 пациентов частной клиники в Оболонском районе, куда произошло попадание в результате атаки врага, 16 перевезли в коммунальные больницы столицы.

"В настоящее время, по информации медиков, - трое пострадавших в результате атаки. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7.50, количество пострадавших в столице возросло до четырех.

Последствия вражеской атаки

В ГСЧС Украины сообщили, что попадание зафиксировано на уровне второго этажа медучреждения. 

"Пожар ликвидирован. При обследовании помещений обнаружено тело человека.

Эвакуированы 25 человек, трое человек пострадали", - говорится в сообщении.

Нічна атака РФ на Київ: в Оболоні загорівся медзаклад, є загиблий
Шоб он сдох
05.01.2026 06:55 Ответить
Це норма. А от атакувати резиденції САМОГО Путіна, як виявилось, ніззя. І всій зеленій команді потомственних малоросов треба потужно виправдовуватись. Щось полетіло, а в тому напрямку резиденція? Срочна на коліна та благати Трампа не вірити! Позвольте замереть в почтительном пардоне, канешно, друга Путіна ні-ні.
05.01.2026 07:56 Ответить
Геноцид рашиських варварів проти мирного населення не припиняєтся ні на добу ,а тим часом "найвеличніший" заявляє про мирну угоду і тих хто мав успіхи в боротьбі з ворогом переводить на іншу роботу, що це як не зрада.
05.01.2026 08:22 Ответить
кацапи - уїбани
05.01.2026 08:58 Ответить
При нашій владі знаходяться зезрадники на чолі з найвеличнішим
пустофілією і злодієм ,
якого негайно потрібно гнати з цієі
посади , поки всіх не знищив!!
05.01.2026 08:58 Ответить
 
 