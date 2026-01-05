Враг атаковал Киев: повреждено медучреждение, погиб человек (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"В результате атаки погиб один человек... Количество пострадавших возросло до двух человек", - говорится в сообщении.

По информации начальника Оболонской РГА Кирилла Фесика, обломки упали на частное медицинское учреждение. В нем во время атаки находились около 70 человек.

"Спасатели и все профильные службы делают все возможное для безопасной эвакуации персонала и пациентов", - отметил Фесик.

Состояние пострадавших

Мэр Виталий Кличко сообщил, что из 26 пациентов частной клиники в Оболонском районе, куда произошло попадание в результате атаки врага, 16 перевезли в коммунальные больницы столицы.

"В настоящее время, по информации медиков, - трое пострадавших в результате атаки. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7.50, количество пострадавших в столице возросло до четырех.

Последствия вражеской атаки

В ГСЧС Украины сообщили, что попадание зафиксировано на уровне второго этажа медучреждения.

"Пожар ликвидирован. При обследовании помещений обнаружено тело человека.

Эвакуированы 25 человек, трое человек пострадали", - говорится в сообщении.

























