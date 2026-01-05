Россияне обстреляли Краматорскую громаду: есть погибший

Российские войска вечером воскресенья, 4 января, нанесли удары по Краматорской громаде в Донецкой области, в результате чего погиб мирный житель и пострадала женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, которое цитирует Суспільне Донбас.

Обстрелы продолжались в течение почти часа и были направлены по гражданской инфраструктуре и частному сектору.

Детали обстрела Краматорской громады

По словам главы ГВА, российские войска обстреливали громаду в период с 18:45 до 19:30. Тип примененного вооружения пока устанавливается.

"Во время одного из попаданий возле частного жилого дома погиб мужчина 1996 года рождения и ранена женщина 1996 года рождения", - сообщил Александр Гончаренко.

Всего зафиксировано четыре попадания. Также в Краматорской ГВА уточнили, что еще утром, в 10:35, беспилотник типа "Молния-2" попал в здание магазина. Вечером, в 18:45, ударный БПЛА попал в объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в период с 19:10 до 19:30 российские войска нанесли еще три удара по частному сектору общины. Последствия обстрелов уточняются.

Удар по Харьковщине

Между тем число погибших в результате атаки российских войск на Харьков 2 января возросло до шести. На месте вражеского удара обнаружили фрагменты тела еще одного человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили 3-летнего мальчика.

В результате атаки полностью разрушены пятиэтажка и часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома, попавших в эпицентр атаки.

