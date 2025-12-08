Россияне нанесли удар по Краматорску: пострадала семья с двумя детьми. ФОТО

В понедельник, 8 декабря, российские захватчики нанесли удар по Краматорску на Донетчине. Известно о как минимум четырех пострадавших.

Об этом сообщают глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

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Среди пострадавших дети

"По меньшей мере 4 человека ранены вследствие обстрела Краматорска. Среди пострадавших — двое детей: 8-летний мальчик и 6-летняя девочка. Все раненые в легком состоянии", — рассказал Филашкин.

В прокуратуре сообщили, что 8 декабря 2025 года в 16:24 армия РФ сбросила авиабомбу на Краматорск.

Боеприпас попал недалеко от двухэтажного жилого дома.

Телесные повреждения получили мужчина 44 лет, его 40-летняя жена и двое детей 6 и 8 лет. На момент атаки они находились дома. Пострадавшим с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями оказана медицинская помощь.

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Повреждения

Вследствие вражеской атаки повреждены 6 многоэтажек.

Окончательные последствия обстрела уточняются. По предварительным данным, враг нанес удар "ФАБ-250" из УМПК.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения оккупантами военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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