Росіяни вдарили по Краматорську: постраждала родина з двома дітьми. ФОТО
У понеділок, 8 грудня, російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.
Про це повідомляють очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Серед постраждалих діти
"Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Краматорська. Серед постраждалих — двоє дітей: 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Усі поранені у легкому стані", - розповів Філашкін.
У прокуратурі повідомили, що 8 грудня 2025 року о 16:24 армія РФ скинула авіабомбу на Краматорськ.
Боєприпас влучив неподалік двоповерхового житлового будинку.
Тілесних ушкоджень зазнали чоловік 44 років, його 40-річна дружина та двоє дітей 6 і 8 років. На момент атаки вони перебували вдома. Постраждалим з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями надано медичну допомогу.
Пошкодження
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 6 багатоповерхівок.
Остаточні наслідки обстрілу уточнюються. За попередніми даними, ворог завдав удару "ФАБ-250" з УМПК.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення окупантами воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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