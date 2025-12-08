Росіяни вдарили по Краматорську: постраждала родина з двома дітьми. ФОТО

У понеділок, 8 грудня, російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

Про це повідомляють очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Серед постраждалих діти

"Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Краматорська. Серед постраждалих — двоє дітей: 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Усі поранені у легкому стані", - розповів Філашкін.

У прокуратурі повідомили, що 8 грудня 2025 року о 16:24 армія РФ скинула авіабомбу на Краматорськ.

Боєприпас влучив неподалік двоповерхового житлового будинку.

Тілесних ушкоджень зазнали чоловік 44 років, його 40-річна дружина та двоє дітей 6 і 8 років. На момент атаки вони перебували вдома. Постраждалим з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями надано медичну допомогу.

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Пошкодження

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 6 багатоповерхівок.

Остаточні наслідки обстрілу уточнюються. За попередніми даними, ворог завдав удару "ФАБ-250" з УМПК.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення окупантами воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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