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Новости Фото Оккупация Мариуполя
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Новые массовые захоронения фиксируют в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

В оккупированном россиянами Мариуполе появились десятки новых траншей для массового захоронения.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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Десятки новых траншей

"Новые массовые захоронения неизвестных мариупольцев. Из-за активной "ипотечной застройки" возобновились эксгумации и появились десятки новых траншей для массового захоронения", - говорится в сообщении.

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Растет уровень смертности

Андрющенко отмечает, что размах новых траншей для захоронений шокирует на третий год оккупации. В то же время продолжает расти уровень смертности.

Также он опубликовал фото и отметил, что все они сделаны в декабре.

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Новые массовые захоронения в Мариуполе
Новые массовые захоронения в Мариуполе
Новые массовые захоронения в Мариуполе
Новые массовые захоронения в Мариуполе

Автор: 

захоронения (261) Мариуполь (5646) оккупация (10320) Донецкая область (12637)
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Топ комментарии
+26
Геноцид,як він є.
показать весь комментарий
04.01.2026 12:03 Ответить
+24
Окрім того маріупольці на останніх виборах обрали до Верховної Ради по мажоритарці вірмено-москальського ''православного'' фсб-олігарха Новінського - а по партійним спискам в Маріуполі переміг жопо-блок Медведчука.
Голосували за ''рускій мір'' - в результаті отримали те за що і проголосували.
А на президентських виборах Маріуполь і Донецька область (як і більшість України - 73%) вирішили - ''па-ржать'' - тепер дуже ''весело''...
Сумно....
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04.01.2026 12:51 Ответить
+17
Зеленський набрав в Маріуполі купу голосів,88% жителів проголосували за нього
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04.01.2026 12:30 Ответить

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