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Новые массовые захоронения фиксируют в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ
В оккупированном россиянами Мариуполе появились десятки новых траншей для массового захоронения.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Десятки новых траншей
"Новые массовые захоронения неизвестных мариупольцев. Из-за активной "ипотечной застройки" возобновились эксгумации и появились десятки новых траншей для массового захоронения", - говорится в сообщении.
Растет уровень смертности
Андрющенко отмечает, что размах новых траншей для захоронений шокирует на третий год оккупации. В то же время продолжает расти уровень смертности.
Также он опубликовал фото и отметил, что все они сделаны в декабре.
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Голосували за ''рускій мір'' - в результаті отримали те за що і проголосували.
А на президентських виборах Маріуполь і Донецька область (як і більшість України - 73%) вирішили - ''па-ржать'' - тепер дуже ''весело''...
Сумно....