Новые массовые захоронения фиксируют в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

В оккупированном россиянами Мариуполе появились десятки новых траншей для массового захоронения.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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Десятки новых траншей

"Новые массовые захоронения неизвестных мариупольцев. Из-за активной "ипотечной застройки" возобновились эксгумации и появились десятки новых траншей для массового захоронения", - говорится в сообщении.

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Растет уровень смертности

Андрющенко отмечает, что размах новых траншей для захоронений шокирует на третий год оккупации. В то же время продолжает расти уровень смертности.



Также он опубликовал фото и отметил, что все они сделаны в декабре.

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