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Нові масові поховання фіксують у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
В окупованому росіянами Маріуполі з'явилися десятки нових траншей для масового поховання.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Десятки нових траншей
"Нові масові поховання невідомих маріупольців. Через активну "іпотечну забудову" поновились ексгумації та з'явились десятки нових траншей для масового поховання", - йдеться в повідомленні.
Зростає рівень смертності
Андрющенко наголошує, що розмах нових траншей для поховань шокує на третій рік окупації. Водночас продовжує зростати рівень смертності.
Також він опублікував фото і зауважив, що всі вони зроблені в грудні.
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Голосували за ''рускій мір'' - в результаті отримали те за що і проголосували.
А на президентських виборах Маріуполь і Донецька область (як і більшість України - 73%) вирішили - ''па-ржать'' - тепер дуже ''весело''...
Сумно....