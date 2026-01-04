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Новини Фото Окупація Маріуполя
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Нові масові поховання фіксують у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В окупованому росіянами Маріуполі з'явилися десятки нових траншей для масового поховання.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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Десятки нових траншей

"Нові масові поховання невідомих маріупольців. Через активну "іпотечну забудову" поновились ексгумації та з'явились десятки нових траншей для масового поховання", - йдеться в повідомленні.

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Зростає рівень смертності

Андрющенко наголошує, що розмах нових траншей для поховань шокує на третій рік окупації. Водночас продовжує зростати рівень смертності.

Також він опублікував фото і зауважив, що всі вони зроблені в грудні.

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Нові масові поховання у Маріуполі
Нові масові поховання у Маріуполі
Нові масові поховання у Маріуполі
Нові масові поховання у Маріуполі

Автор: 

поховання (246) Маріуполь (3267) окупація (6994) Донецька область (11519)
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Топ коментарі
+26
Геноцид,як він є.
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04.01.2026 12:03 Відповісти
+24
Окрім того маріупольці на останніх виборах обрали до Верховної Ради по мажоритарці вірмено-москальського ''православного'' фсб-олігарха Новінського - а по партійним спискам в Маріуполі переміг жопо-блок Медведчука.
Голосували за ''рускій мір'' - в результаті отримали те за що і проголосували.
А на президентських виборах Маріуполь і Донецька область (як і більшість України - 73%) вирішили - ''па-ржать'' - тепер дуже ''весело''...
Сумно....
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04.01.2026 12:51 Відповісти
+17
Зеленський набрав в Маріуполі купу голосів,88% жителів проголосували за нього
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04.01.2026 12:30 Відповісти

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