Нові масові поховання фіксують у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В окупованому росіянами Маріуполі з'явилися десятки нових траншей для масового поховання.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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Десятки нових траншей

"Нові масові поховання невідомих маріупольців. Через активну "іпотечну забудову" поновились ексгумації та з'явились десятки нових траншей для масового поховання", - йдеться в повідомленні.

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Зростає рівень смертності

Андрющенко наголошує, що розмах нових траншей для поховань шокує на третій рік окупації. Водночас продовжує зростати рівень смертності.



Також він опублікував фото і зауважив, що всі вони зроблені в грудні.

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