Росіяни облаштували нову військово-поліцейську базу в Маріуполі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти облаштували нову військово-поліцейську базу.

Про це повідомила міська рада українського Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

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За даними міськради, база розташована в Лівобережному районі, на вулиці Таганрозькій, на території колишнього бетонного заводу. Саме тут нині перебувають "поліцаї, які проводять обшуки, фільтрацію, вибивання показів та постійно тероризують місцевих жителів".

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Маріупольський спротив продовжує документувати переміщення техніки, місця базування російських окупантів, а також воєнні та економічні злочини, наголосили у міськраді.

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