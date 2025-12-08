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Новини Фото Окупація Маріуполя
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Росіяни облаштували нову військово-поліцейську базу в Маріуполі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти облаштували нову військово-поліцейську базу.

Про це повідомила міська рада українського Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

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За даними міськради, база розташована в Лівобережному районі, на вулиці Таганрозькій, на території колишнього бетонного заводу. Саме тут нині перебувають "поліцаї, які проводять обшуки, фільтрацію, вибивання показів та постійно тероризують місцевих жителів".

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маріуполь база рф
Фото: Маріупольська міська рада

Маріупольський спротив продовжує документувати переміщення техніки, місця базування російських окупантів, а також воєнні та економічні злочини, наголосили у міськраді.

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Автор: 

військова база (104) Маріуполь (3254) росія (70533) Донецька область (11361) Маріупольський район (111)
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