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Росіяни облаштували нову військово-поліцейську базу в Маріуполі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти облаштували нову військово-поліцейську базу.
Про це повідомила міська рада українського Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.
За даними міськради, база розташована в Лівобережному районі, на вулиці Таганрозькій, на території колишнього бетонного заводу. Саме тут нині перебувають "поліцаї, які проводять обшуки, фільтрацію, вибивання показів та постійно тероризують місцевих жителів".
Маріупольський спротив продовжує документувати переміщення техніки, місця базування російських окупантів, а також воєнні та економічні злочини, наголосили у міськраді.
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