Россияне обустроили новую военно-полицейскую базу в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты обустроили новую военно-полицейскую базу.

Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

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По данным горсовета, база находится в Левобережном районе, на улице Таганрогской, на территории бывшего бетонного завода. Именно здесь сейчас находятся "полицейские, которые проводят обыски, фильтрацию, выбивают показания и постоянно терроризируют местных жителей".

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Мариупольское сопротивление продолжает документировать перемещение техники, места базирования российских оккупантов, а также военные и экономические преступления, подчеркнули в горсовете.

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