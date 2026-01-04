Враг нанес почти три десятка ударов по Днепропетровщине: разрушены дома, произошел пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня воскресенья, 4 января, российские войска нанесли почти три десятка ударов по Днепропетровщине. Под обстрелами находились три района области: Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.
Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольщины
По Никопольщине российские войска били из артиллерии, применяли также FPV-дроны. Целились по Никополю, Червоногригоровской, Покровской, Марганецкой и Мировской громадам.
Вследствие вражеских атак повреждены пять частных домов, несколько хозяйственных построек, теплица и гараж. Также есть повреждения на территории лицея.
Обстрелы Синельниковского района
Синельниковский район оккупанты атаковали БПЛА. Горело хозяйственное здание на территории частного двора в Васильковской громаде. Пожар уже потушили.
Атаки на Криворожье
В Грушевской громаде Криворожского района вследствие атаки беспилотником поврежден частный дом.
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