Враг нанес почти три десятка ударов по Днепропетровщине: разрушены дома, произошел пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня воскресенья, 4 января, российские войска нанесли почти три десятка ударов по Днепропетровщине. Под обстрелами находились три района области: Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Никопольщины

По Никопольщине российские войска били из артиллерии, применяли также FPV-дроны. Целились по Никополю, Червоногригоровской, Покровской, Марганецкой и Мировской громадам.

Вследствие вражеских атак повреждены пять частных домов, несколько хозяйственных построек, теплица и гараж. Также есть повреждения на территории лицея.

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА

Обстрелы Синельниковского района

Синельниковский район оккупанты атаковали БПЛА. Горело хозяйственное здание на территории частного двора в Васильковской громаде. Пожар уже потушили.

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Атаки на Криворожье

В Грушевской громаде Криворожского района вследствие атаки беспилотником поврежден частный дом.

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