Ворог завдав майже три десятки ударів по Дніпропетровщині: понівечені будинки, сталася пожежа. ФОТОрепортаж

Упродовж дня неділі, 4 січня, російські війська завдали майже три десятки ударів по Дніпропетровщині. Під обстрілами перебували три райони області: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

Про це повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Нікопольщини

По Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосовували також FPV-дрони. Цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Внаслідок ворожих атак понівечено пʼять приватних будинків, декілька господарських споруд, парник і гараж. Також є пошкодження на території ліцею.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріли Синельниківщини

Синельниківщину окупанти атакували БпЛА. Горіла господарська будівля на території приватного подвірʼя у Васильківській громаді. Пожежу вже загасили.

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Атаки на Криворіжжя

У Грушівській громаді Криворізького району внаслідок атаки безпілотником побита приватна оселя.

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