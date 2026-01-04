Ворог завдав майже три десятки ударів по Дніпропетровщині: понівечені будинки, сталася пожежа. ФОТОрепортаж
Упродовж дня неділі, 4 січня, російські війська завдали майже три десятки ударів по Дніпропетровщині. Під обстрілами перебували три райони області: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.
Про це повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
По Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосовували також FPV-дрони. Цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.
Внаслідок ворожих атак понівечено пʼять приватних будинків, декілька господарських споруд, парник і гараж. Також є пошкодження на території ліцею.
Обстріли Синельниківщини
Синельниківщину окупанти атакували БпЛА. Горіла господарська будівля на території приватного подвірʼя у Васильківській громаді. Пожежу вже загасили.
Атаки на Криворіжжя
У Грушівській громаді Криворізького району внаслідок атаки безпілотником побита приватна оселя.
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