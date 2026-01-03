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Росіяни атакували Дніпро і два райони області: горів заклад освіти, пошкоджено підприємство
Упродовж дня 3 січня російські війська завдавали ударів по Дніпру та населених пунктах Синельниківського і Нікопольського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Синельниківський район
Агресор вдарив безпілотником по Васильківській громаді на Синельниківщині. Унаслідок атаки зайнявся навчальний заклад, пожежу загасили. Пошкоджені також інфраструктура та приватний будинок.
Нікопольський район
На Нікопольщину агресор спрямував FPV-дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь і Покровська громада.
Дніпро
У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА понівечене підприємство.
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