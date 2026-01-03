Росіяни атакували Дніпро і два райони області: горів заклад освіти, пошкоджено підприємство

Упродовж дня 3 січня російські війська завдавали ударів по Дніпру та населених пунктах Синельниківського і Нікопольського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Синельниківський район

Агресор вдарив безпілотником по Васильківській громаді на Синельниківщині. Унаслідок атаки зайнявся навчальний заклад, пожежу загасили. Пошкоджені також інфраструктура та приватний будинок.

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Нікопольський район

На Нікопольщину агресор спрямував FPV-дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь і Покровська громада.

Дніпро

У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА понівечене підприємство.

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