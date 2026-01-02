На Дніпропетровщині та Запоріжжі оголосили обов’язкову евакуацію батьків із дітьми з прифронтових населених пунктів
Координаційний штаб з питань евакуації ухвалив рішення про примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з їхніми батьками із 44 прифронтових населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення про евакуацію
- Із Запорізької області ухвалили рішення евакуювати 651 дитину з 4 населених пунктів двох громад, із Дніпропетровської – 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад.
Кулеба також розповів про ситуацію на Чернігівщині, де 30 грудня оголосили обов’язкову евакуацію з 14 населених пунктах: з трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох — евакуація триває.
Транзитні центри
За інформацією міністра, загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тис. людей, зокрема майже 18 тис. дітей та понад 5 тис. людей з обмеженою мобільністю.
Для координації процесів працюють 17 транзитних центрів, де люди можуть отримати комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну.
У центрах людям допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.
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Тільки в Конституції нема ніякого "донбасу" , є Луганська і Донецька області .
А Оманський Мідас заговорює зуби своєю маячнею....
Боюся, що під час "рехерендуму" буде сюрприз в плані переліку територій звідки виходять війська ( на зєлєнском новоязі це буде "розведення сил) .