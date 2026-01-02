На Дніпропетровщині та Запоріжжі оголосили обов’язкову евакуацію батьків із дітьми з прифронтових населених пунктів

Координаційний штаб з питань евакуації ухвалив рішення про примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з їхніми батьками із 44 прифронтових населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення про евакуацію

Із Запорізької області ухвалили рішення евакуювати 651 дитину з 4 населених пунктів двох громад, із Дніпропетровської – 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад.

Кулеба також розповів про ситуацію на Чернігівщині, де 30 грудня оголосили обов’язкову евакуацію з 14 населених пунктах: з трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох — евакуація триває.

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Транзитні центри

За інформацією міністра, загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тис. людей, зокрема майже 18 тис. дітей та понад 5 тис. людей з обмеженою мобільністю.

Для координації процесів працюють 17 транзитних центрів, де люди можуть отримати комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну.

У центрах людям допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.

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