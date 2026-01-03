На Днепропетровщине и Запорожье объявили обязательную эвакуацию родителей с детьми из прифронтовых населенных пунктов
Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей с их родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Решение об эвакуации
- Из Запорожской области приняли решение эвакуировать 651 ребенка из 4 населенных пунктов двух общин, из Днепропетровской – 2 463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти громад.
Кулеба также рассказал о ситуации в Черниговской области, где 30 декабря объявили обязательную эвакуацию из 14 населенных пунктов: из трех ее уже завершили, еще в одиннадцати - эвакуация продолжается.
Транзитные центры
По информации министра, в целом с 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области уже эвакуировано 150 тыс. человек, в том числе - почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. человек с ограниченной мобильностью.
Для координации процессов работают 17 транзитных центров, где люди могут получить комплексную поддержку: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную.
В центрах людям помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также финансовую поддержку от государства и гуманитарных партнерских организаций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки в Конституції нема ніякого "донбасу" , є Луганська і Донецька області .
А Оманський Мідас заговорює зуби своєю маячнею....
Боюся, що під час "рехерендуму" буде сюрприз в плані переліку територій звідки виходять війська ( на зєлєнском новоязі це буде "розведення сил) .
Прикладайте до себе під час примусової обов'язкової евакуації.