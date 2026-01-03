РУС
На Днепропетровщине и Запорожье объявили обязательную эвакуацию родителей с детьми из прифронтовых населенных пунктов

Обязательная эвакуация из Днепропетровской и Запорожской областей

Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей с их родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Решение об эвакуации

  • Из Запорожской области приняли решение эвакуировать 651 ребенка из 4 населенных пунктов двух общин, из Днепропетровской – 2 463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти громад.

Кулеба также рассказал о ситуации в Черниговской области, где 30 декабря объявили обязательную эвакуацию из 14 населенных пунктов: из трех ее уже завершили, еще в одиннадцати - эвакуация продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из более чем 40 населенных пунктов

Транзитные центры

По информации министра, в целом с 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области уже эвакуировано 150 тыс. человек, в том числе - почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. человек с ограниченной мобильностью.

Для координации процессов работают 17 транзитных центров, где люди могут получить комплексную поддержку: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную.

В центрах людям помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также финансовую поддержку от государства и гуманитарных партнерских организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация из прифронтовых районов Донецкой области: в Добропольской громаде остаются более 1400 жителей

Автор: 

дети (6869) эвакуация (2244) Запорожская область (3950) Кулеба Алексей (129) Днепропетровская область (4840)
Топ комментарии
+9
Фото заряджене потужністю!
Прикладайте до себе під час примусової обов'язкової евакуації.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:30 Ответить
+7
Відступають на більш вигідні позиції,як модно казати
показать весь комментарий
02.01.2026 21:25 Ответить
+4
Писали що формулювання "Донбас" це частини і цих областей, якщо дивитися приблизно-історично.
Тільки в Конституції нема ніякого "донбасу" , є Луганська і Донецька області .
А Оманський Мідас заговорює зуби своєю маячнею....
Боюся, що під час "рехерендуму" буде сюрприз в плані переліку територій звідки виходять війська ( на зєлєнском новоязі це буде "розведення сил) .
показать весь комментарий
02.01.2026 21:29 Ответить
Здають ?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:22 Ответить
Відступають на більш вигідні позиції,як модно казати
показать весь комментарий
02.01.2026 21:25 Ответить
Писали що формулювання "Донбас" це частини і цих областей, якщо дивитися приблизно-історично.
Тільки в Конституції нема ніякого "донбасу" , є Луганська і Донецька області .
А Оманський Мідас заговорює зуби своєю маячнею....
Боюся, що під час "рехерендуму" буде сюрприз в плані переліку територій звідки виходять війська ( на зєлєнском новоязі це буде "розведення сил) .
показать весь комментарий
02.01.2026 21:29 Ответить
Самые выгодные позиции- на Говерле и на Попе Иван.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:33 Ответить
Усе що близще 30 км до фронту руйнується вщент, жити у підвалі без електрики і опалення, коли повітряна тривога 24/7, ще те щастя.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:14 Ответить
Фото заряджене потужністю!
Прикладайте до себе під час примусової обов'язкової евакуації.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:30 Ответить
Зеленський:" який Умєров все таки красивий" але в серці ще шипотіло Андрій 😻😻😻
показать весь комментарий
02.01.2026 21:57 Ответить
Та пох. Главное окраины Покровска ещё контролируем.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:31 Ответить
Я так розумію шо піаніст пісюном до весни й Київщину здасть....
показать весь комментарий
02.01.2026 22:48 Ответить
Що робити? Що робити?
показать весь комментарий
02.01.2026 22:55 Ответить
 
 