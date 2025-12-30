В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 приграничных сел. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Черниговской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей 14 приграничных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. Эвакуацию планируют завершить в течение 30 дней.
Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Решение приняли на заседании Совета обороны области. Обязательная эвакуация касается населенных пунктов в Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах. По словам Чауса, приграничные территории подвергаются ежедневным обстрелам, несмотря на то, что там до сих пор проживает около 300 человек.
Глава ОГА отметил, что с начала года из приграничных районов уже выехали более 1400 жителей. Эвакуационные меры осуществляют областная и районные военные администрации совместно с громадами. Необходимость обязательной эвакуации, по его словам, определили военные.
Жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. К процессу привлечены все необходимые службы, определены специальные маршруты и транспорт. Для эвакуированных гарантированы места временного проживания.
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