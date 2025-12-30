На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію мешканців 14 прикордонних населених пунктів через постійні обстріли. Евакуацію планують завершити протягом 30 днів.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Обов’язкова евакуація стосується населених пунктів у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах. За словами Чауса, прикордонні території перебувають під щоденними обстрілами, попри що там досі проживає близько 300 людей.

Очільник ОВА зазначив, що з початку року з прикордоння вже виїхали понад 1400 мешканців. Евакуаційні заходи здійснюють обласна та районні військові адміністрації спільно з громадами. Необхідність обов’язкової евакуації, за його словами, визначили військові.

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Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. До процесу залучені всі необхідні служби, визначені спеціальні маршрути та транспорт. Для евакуйованих гарантовані місця тимчасового проживання.

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