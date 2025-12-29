Евакуація з прифронтових районів Донеччини: у Добропільській громаді залишаються понад 1400 жителів
У прифронтовій Добропільській громаді Покровського району Донецької області продовжують залишатися мирні жителі, попри постійну небезпеку через обстріли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ювенальної поліції в Телеграмі.
За даними правоохоронців, у межах громади нині проживають понад 1400 осіб, із яких близько 1000 залишаються безпосередньо в місті Добропілля.
Поліція продовжує евакуаційні заходи та надання допомоги цивільному населенню.
Ситуація з населенням у Добропільській громаді
Правоохоронці зазначають, що частина мешканців тривалий час перебуває в небезпечних умовах. Через постійні обстріли люди вимушені шукати тимчасові укриття, зокрема під землею.
У поліції наголошують, що евакуація залишається пріоритетом, особливо для родин із дітьми.
"Наразі у Добропіллі залишаються близько 1000 осіб, загалом у громаді — понад 1400 мешканців. Поліція продовжує роботу з евакуації та надання допомоги цивільному населенню", — йдеться у повідомленні.
Евакуація, гуманітарна допомога та порятунок тварин
Зокрема, з-під Добропілля екіпаж поліції "Білий янгол" евакуював родину з двома малолітніми дітьми віком 2 та 7 років. За інформацією правоохоронців, хлопчики разом із батьками через загрозу життю мешкали в імпровізованому бліндажі під землею.
Крім того, поліцейські у співпраці з волонтерами доставили до прифронтового міста гуманітарну допомогу. Мешканцям передали теплі речі та продукти харчування. Також правоохоронці врятували собаку, який заплутався в антидроновій сітці та перебував у смертельній небезпеці.
- Нагадаємо, влада Донеччини оголосила обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками з 19 населених пунктів регіону.
За словами начальниці Служби у справах дітей Донецької ОВА Юлії Рижакової, наразі в зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 794 дитини.
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