Евакуація з прифронтових районів Донеччини: у Добропільській громаді залишаються понад 1400 жителів

У прифронтовій Добропільській громаді Покровського району Донецької області продовжують залишатися мирні жителі, попри постійну небезпеку через обстріли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ювенальної поліції в Телеграмі.

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За даними правоохоронців, у межах громади нині проживають понад 1400 осіб, із яких близько 1000 залишаються безпосередньо в місті Добропілля.

Поліція продовжує евакуаційні заходи та надання допомоги цивільному населенню.

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Ситуація з населенням у Добропільській громаді

Правоохоронці зазначають, що частина мешканців тривалий час перебуває в небезпечних умовах. Через постійні обстріли люди вимушені шукати тимчасові укриття, зокрема під землею.

У поліції наголошують, що евакуація залишається пріоритетом, особливо для родин із дітьми.

"Наразі у Добропіллі залишаються близько 1000 осіб, загалом у громаді — понад 1400 мешканців. Поліція продовжує роботу з евакуації та надання допомоги цивільному населенню", — йдеться у повідомленні.

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Евакуація, гуманітарна допомога та порятунок тварин

Зокрема, з-під Добропілля екіпаж поліції "Білий янгол" евакуював родину з двома малолітніми дітьми віком 2 та 7 років. За інформацією правоохоронців, хлопчики разом із батьками через загрозу життю мешкали в імпровізованому бліндажі під землею.

Крім того, поліцейські у співпраці з волонтерами доставили до прифронтового міста гуманітарну допомогу. Мешканцям передали теплі речі та продукти харчування. Також правоохоронці врятували собаку, який заплутався в антидроновій сітці та перебував у смертельній небезпеці.

Нагадаємо, влада Донеччини оголосила обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками з 19 населених пунктів регіону.

За словами начальниці Служби у справах дітей Донецької ОВА Юлії Рижакової, наразі в зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 794 дитини.

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