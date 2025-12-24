794 дитини залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині, - ОВА
В 11 населених пунктах Донецької області, де оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми, ще залишаються 794 дитини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила начальниця Служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова.
Що відомо?
"На території Донецької області, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, в 11 населених пунктах п’яти територіальних громад залишаються перебувати 794 дитини в 586 сім’ях", – розповіла вона.
До двох громад – Краматорської громади (селище Комишуваха) та Дружківської громади додалися ще три громади: Святогірська, Андріївська (село Сергіївка) та Миколаївська, де нещодавно оголосили обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб.
Де дітей найбільше?
За словами Рижакової, на сьогодні найбільше дітей залишається:
- у Миколаївській міській територіальній громаді - 396 осіб у 262 сім’ях;
- у Дружківській міській тергромаді - 306 осіб у 259 сім’ях.
Вона додала, що за останній тиждень з області евакуйовано у примусовий спосіб 97 дітей із 83 родин, зокрема:
- з Дружківки евакуйовано 39 дітей (34 сім’ї);
- з Миколаївської громади – 49 дітей (42 сім’ї).
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у Донецькій області запроваджують обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками з 19 населених пунктів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль