794 дитини залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині, - ОВА

В 11 населених пунктах Донецької області, де оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми, ще залишаються 794 дитини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила начальниця Служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова.

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Що відомо?

"На території Донецької області, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, в 11 населених пунктах п’яти територіальних громад залишаються перебувати 794 дитини в 586 сім’ях", – розповіла вона.

До двох громад – Краматорської громади (селище Комишуваха) та Дружківської громади додалися ще три громади: Святогірська, Андріївська (село Сергіївка) та Миколаївська, де нещодавно оголосили обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб.

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Де дітей найбільше?

За словами Рижакової, на сьогодні найбільше дітей залишається:

у Миколаївській міській територіальній громаді - 396 осіб у 262 сім’ях;

у Дружківській міській тергромаді - 306 осіб у 259 сім’ях.

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Вона додала, що за останній тиждень з області евакуйовано у примусовий спосіб 97 дітей із 83 родин, зокрема:

з Дружківки евакуйовано 39 дітей (34 сім’ї);

з Миколаївської громади – 49 дітей (42 сім’ї).

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області запроваджують обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками з 19 населених пунктів.